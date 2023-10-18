中銀香港︱黎諾懿 楊偲泳談馬拉松與投資 馬曉晴 鄭文皓 朱嘉望分享備賽心得

由中國銀行(香港)(「中銀香港」)冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的首屆《中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松》(《中銀香港港珠澳半馬》)賽，將於11月19日(星期日)舉行。中銀香港推出「All Set. Let’s Go!全城勁賞」推廣活動，更找來藝人黎諾懿、楊偲泳，以及一眾運動明星，為這項運動盛事揭幕。
《中銀香港港珠澳半馬》賽事的路程約為21.1公里，是港珠澳大橋通車後首個舉辦的體育盛事。賽事起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者起跑後可沿港珠澳大橋香港連接路飽覽香港國際機場的美景。
「All Set. Let’s Go!全城勁賞」兩位大使黎諾懿、楊偲泳、劍擊女神朱嘉望、前香港花式溜冰代表隊成員馬曉晴，以及香港青年(U20)半馬拉松紀錄保持者鄭文皓，在台上拉開巨型禮物盒的絲帶，象徵中銀香港透過今次「All Set. Let’s Go!全城勁賞」活動，將一系列理財獎賞及大抽獎禮品送給各位客戶。
儲蓄與理財同樣重要
活動大使楊偲泳稱，在港珠澳大橋上跑步，是很特別的體驗，她又分享自己近年開始學習投資：「學懂理財很重要，尤其是做藝人，更加要懂理財，始終我們收入較不穩定。由細到大屋企人都有教我要儲蓄，近幾年收入增加了些，見到朋友開始嘗試投資，令我都開始接觸投資。」楊偲泳稱，有向財經界紅人「偷師」，並有理想收穫，並說：「除投資外，還會留意銀行不同優惠，希望可以積少成多。」
同為活動大使的黎諾懿亦大談理財心得，他表示：「投資就像一場馬拉松，跑者要擬定配速策略，而且還須面對顛簸的路面情況、防止可能出現腳抽筋；猶如投資理財，到適合自己的投資策略、定期量化分析、為人生投保，以保障不能預計的人生轉變。我已未雨綢繆為小朋友儲錢作教育基金，亦為自己準備退休基金。」黎諾懿透露，開始教兒子「小春雞」理財：「我們會教道他對金錢的概念、價值觀，例如鼓勵他儲起零用錢，為他設立儲蓄目標，希望從小培養他的儲錢習慣，希望為他的人生馬拉松開個好頭。」
All Set. Let’s Go!全城勁賞」主題任務 鼓勵客戶輕鬆邁出理財步伐
由即日起至12月31日，客戶只需透過中銀香港手機銀行，登記參加「All Set. Let’s Go!全城勁賞」推廣活動，完成以下任何一項「起步賞」、「超越賞」或「衝線賞」之指定理財任務，可享最多港幣300元現金獎賞。
客戶每月完成上述任何一項理財任務，可享每月「港珠澳跨界大抽獎」機會一次，跨界玩盡港珠澳，入住三地豪華酒店包食玩宿。