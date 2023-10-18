中銀香港︱黎諾懿 楊偲泳談馬拉松與投資 馬曉晴 鄭文皓 朱嘉望分享備賽心得

儲蓄與理財同樣重要

活動大使楊偲泳稱，在港珠澳大橋上跑步，是很特別的體驗，她又分享自己近年開始學習投資：「學懂理財很重要，尤其是做藝人，更加要懂理財，始終我們收入較不穩定。由細到大屋企人都有教我要儲蓄，近幾年收入增加了些，見到朋友開始嘗試投資，令我都開始接觸投資。」楊偲泳稱，有向財經界紅人「偷師」，並有理想收穫，並說：「除投資外，還會留意銀行不同優惠，希望可以積少成多。」

同為活動大使的黎諾懿亦大談理財心得，他表示：「投資就像一場馬拉松，跑者要擬定配速策略，而且還須面對顛簸的路面情況、防止可能出現腳抽筋；猶如投資理財，到適合自己的投資策略、定期量化分析、為人生投保，以保障不能預計的人生轉變。我已未雨綢繆為小朋友儲錢作教育基金，亦為自己準備退休基金。」黎諾懿透露，開始教兒子「小春雞」理財：「我們會教道他對金錢的概念、價值觀，例如鼓勵他儲起零用錢，為他設立儲蓄目標，希望從小培養他的儲錢習慣，希望為他的人生馬拉松開個好頭。」