中銀香港︱Gigi派開工利是感覺奇妙 跳Slick Back Dance踏上賺息GI旅

龍年伊始，中國銀行(香港)(「中銀香港」)年輕品牌「理財 TrendyToo」，首度聯乘人氣動畫品牌「奶龍」，由即日起至本月29日，於又一城舉辦「理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅」。為「龍」重其事，「中銀香港」昨日特邀小天后炎明熹(Gigi)，為活動舉行揭幕，與大家拜年之外，一同踏上「賺息GI旅」。 「Gi炎粉」知道Gigi出席「中銀香港」活動，一早到場霸位，場面比花巿更墟冚！她一現身全場Gi炎粉即瘋狂尖叫。Gigi說：「祝大家新年快樂，學生們學業進步，成年人財源滾滾，長者們龍馬精神，齊齊行運一條龍！新年當然有跟家人拜年，除了了不少利是外，我也有派開工利是給工作人員，派利是感覺奇妙，可以將我的祝福和好運分給大家！」

分享四式理財心得 工作滿檔兼吸金力驚人的Gigi，大方分享作為「理財TrendyToo」客戶的體驗及感受，更即席推介開戶四式，希望大家於龍年繼續豬籠入水。她說：「大家只要下載中銀香港手機銀行App及完成線上開戶，理財、投資、消費也能透過手機處理，最適合生活節奏急促的香港人。開戶第一式是綁定FPS收款，食飯夾錢甚至收利是錢也能即時過數，超級方便！第二式是登記出糧戶口，每次出糧均會即時收到通知，方便分配及管理支出。第三式是買賣股票，只要開設一個證券戶口，便能一次過買賣港股、A股及美股；最後一式就是兌換外幣，透過手機程式輕鬆兌換外幣，是我每次到外地工作及旅行的最佳幫手！」

與奶龍fans共舞合照 Gigi其後施展「Little Magic」，邀請萌爆「奶龍」登場，化身變「息」龍大跳潮爆的「步步GOAL息(Slick Back)Dance」，炒熱全場氣氛！Slick Back Dance於社交媒體已破2億點擊，連韓國藝人及K-Pop組合也拍片示範，難怪Gigi及現場觀眾均聞歌起舞。向來走型格路線的Gigi，一直是奶龍的超級fans，跟「偶像」合照時，秒變回18歲小女生，擺出多個可愛表情，跟奶龍鬥萌鬥Cute，令「Gi炎粉」的尖叫聲「更上一層樓」！ 除了親身跟Gi炎粉拜年外，Gigi於活動尾聲更親自派奶龍精品給過百位幸運fans，又逐一跟fans打招呼及問好，祝福大家龍年旺上加旺。錯過Gigi 派禮物的巿民無需擔心，「理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅」展期由即日起至本月29日，歡迎大家𦲷臨又一城跟奶龍打卡，可愛爆燈的奶龍更會不定時驚喜現身，記得留意「理財TrendyToo Café」Instagram 賬號，快人一步來追奶龍，狂沾旺氣。