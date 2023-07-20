中銀香港︱《TrendyToo SPLASH！》水上樂園音樂會 炎明熹水上獻靚聲 Lolly Talk跳唱三分甜

夏天是進行水上活動的季節，若有音樂伴隨，感覺更佳。中國銀行(香港)(中銀香港)「理財TrendyToo」將於9月9日(星期六)，聯乘海洋公園水上樂園，舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH！》，並找來炎明熹(Gigi)、鍾柔美(Yumi)聯同「理財TrendyToo」形象大使張馳豪(Aska)、人氣女團Lolly Talk 、《全民造星V》型男鼓手雷濠權(Jason)以及微辣男神馬檇鏗(Roberto)等，與「理財TrendyToo」客戶共度酷暑。 中銀香港「理財TrendyToo」為年輕人提供一系列理財服務外，更明白年輕客戶生活需要，特別舉行《TrendyToo SPLASH！》音樂會，屆時水上樂園室內造浪池「天海灣」，將化身成跨感官「游」「樂」場，人氣KOL於台上載歌載舞，配合燈光四方八面交織投射，讓觀眾同時享受一場視覺、聽覺、體感以及AR的跨感官娛樂體驗。

DSE 考生藉此放鬆心情 觀眾更可坐在水泡上，隨著音樂的節奏，感受不同波浪效果，恍如置身波濤滾滾的大海中，欣賞熾熱表演。作為應屆DSE考生的炎明熹，談到將為《TrendyToo SPLASH！》表演，她說：「首次在水上樂園唱歌，新鮮感十足。身為應屆DSE考生，絕對明白考試壓力多麼大，希望各位DSE考生無論成績如何，都能透過《TrendyToo SPLASH！》跨感官水上音樂會放鬆一下，藉著音樂紓緩壓力，期待屆時能跟大家一起享受音樂、光影表演及夏夜晚風，盡情狂歡。」 Lolly Talk 約樂迷水上合唱 人氣女團Lolly Talk，會以甜美跳唱為炎夏注入「三分甜」，幫大家消暑降溫。Lolly Talk表示：「我哋閒時都喜歡到水上樂園遊玩，跟陽光玩遊戲，所以很期待今次表演，屆時會以清涼summer look陪大家吹著夏夜晚風，希望大家到時可以安坐水泡上，同我們大合唱『多幾次排舞後再漫遊，多幾次世一吹奏！』，現場氣氛一定超hgh！」 《全民造星V》型爆鼓手Jason ，以及「微辣混血男神」Roberto，兩位夏日型男同時登場《TrendyToo SPLASH！》水上音樂會。Jason雖然無緣晉身十強，但在網上人氣甚高，靚仔兼有才華的他，極具男神潛質，屆時他會即席表演鼓技。對於首次在水上打鼓， Jason呼籲樂迷屆時抛開一切煩惱，在音樂會上盡情玩、盡情尖叫。Jason稱：「第一次水上打鼓，感覺很有挑戰性，一邊打鼓一邊看著水珠飄動，特別有feel，希望屆時現場氣氛跟氣溫一樣hot，好讓激烈的鼓聲為大家驅走炎夏鬱悶，齊齊high一晚！」；而Roberto亦預告，會與觀眾齊齊濕身，實行Let’s get wet！