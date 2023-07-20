中銀香港︱《TrendyToo SPLASH！》水上樂園音樂會 炎明熹水上獻靚聲 Lolly Talk跳唱三分甜

夏天是進行水上活動的季節，若有音樂伴隨，感覺更佳。中國銀行(香港)(中銀香港)「理財TrendyToo」將於9月9日(星期六)，聯乘海洋公園水上樂園，舉辦全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH！》，並找來炎明熹(Gigi)、鍾柔美(Yumi)聯同「理財TrendyToo」形象大使張馳豪(Aska)、人氣女團Lolly Talk 、《全民造星V》型男鼓手雷濠權(Jason)以及微辣男神馬檇鏗(Roberto)等，與「理財TrendyToo」客戶共度酷暑。
中銀香港「理財TrendyToo」為年輕人提供一系列理財服務外，更明白年輕客戶生活需要，特別舉行《TrendyToo SPLASH！》音樂會，屆時水上樂園室內造浪池「天海灣」，將化身成跨感官「游」「樂」場，人氣KOL於台上載歌載舞，配合燈光四方八面交織投射，讓觀眾同時享受一場視覺、聽覺、體感以及AR的跨感官娛樂體驗。
DSE考生藉此放鬆心情
觀眾更可坐在水泡上，隨著音樂的節奏，感受不同波浪效果，恍如置身波濤滾滾的大海中，欣賞熾熱表演。作為應屆DSE考生的炎明熹，談到將為《TrendyToo SPLASH！》表演，她說：「首次在水上樂園唱歌，新鮮感十足。身為應屆DSE考生，絕對明白考試壓力多麼大，希望各位DSE考生無論成績如何，都能透過《TrendyToo SPLASH！》跨感官水上音樂會放鬆一下，藉著音樂紓緩壓力，期待屆時能跟大家一起享受音樂、光影表演及夏夜晚風，盡情狂歡。」
Lolly Talk約樂迷水上合唱
人氣女團Lolly Talk，會以甜美跳唱為炎夏注入「三分甜」，幫大家消暑降溫。Lolly Talk表示：「我哋閒時都喜歡到水上樂園遊玩，跟陽光玩遊戲，所以很期待今次表演，屆時會以清涼summer look陪大家吹著夏夜晚風，希望大家到時可以安坐水泡上，同我們大合唱『多幾次排舞後再漫遊，多幾次世一吹奏！』，現場氣氛一定超hgh！」
《全民造星V》型爆鼓手Jason ，以及「微辣混血男神」Roberto，兩位夏日型男同時登場《TrendyToo SPLASH！》水上音樂會。Jason雖然無緣晉身十強，但在網上人氣甚高，靚仔兼有才華的他，極具男神潛質，屆時他會即席表演鼓技。對於首次在水上打鼓， Jason呼籲樂迷屆時抛開一切煩惱，在音樂會上盡情玩、盡情尖叫。Jason稱：「第一次水上打鼓，感覺很有挑戰性，一邊打鼓一邊看著水珠飄動，特別有feel，希望屆時現場氣氛跟氣溫一樣hot，好讓激烈的鼓聲為大家驅走炎夏鬱悶，齊齊high一晚！」；而Roberto亦預告，會與觀眾齊齊濕身，實行Let’s get wet！
「理財TrendyToo」做Mission 有飛送
「理財TrendyToo」客戶一向著數多多，今次更請客戶暢玩水上樂園與睇騷。由即日起至8月19日期間，只要完成指定理財任務，即有機會獲得高達4張海洋公園水上樂園包場門票，以及參加全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH!》的機會，觀眾憑票可於當日下午4時起入場暢玩遊樂設施，晚上8時30分開始享受水上音樂盛宴，享受至Chill的視聽娛樂衝擊。
客戶只需完成基本任務，即透過中銀香港手機銀行/BoC Pay「轉賬/轉數快」功能，轉賬最少港幣1元予第三方1次，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」，完成「1筆買入或賣出港股、A股、美股或碎股易交易」、「完成1筆買入或 賣出港股、A股、美股或碎股易交易」、「第一次申請中銀Chill Card」、「登記出糧戶口」、「提升港幣存款結餘至港幣200,000元或以上」、「經手機銀行兌換外幣累計等值達港幣1,000元或以上」，以及「推薦一位18至35歲親友，成功開立『智盈理財』、『自在理財』賬戶」，即有機會獲得海洋公園水上樂園包場門票1張，以及參加全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH！》的機會。
憑優惠碼「OP」，於電子渠道成功申請，並提取中銀分期「易達錢」貸款額達港幣80,000元，以及還款期36期或以上，即機會獲得海洋公園水上樂園包場門票兩張。
學生中銀香港開戶 同樣有機會獲得門票
此外，本地大學及專上院校全日制學生，成功開立中銀香港賬戶，並同時完成上述理財服務，同樣有機會獲《TrendyToo SPLASH！》水上音樂會門票，更有機會享高達港幣3,600元的精彩優惠。