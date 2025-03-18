丹尼爾基克退出DC超英片 傳哥連費路接演《SGT. ROCK》一角

導演Luca宣布有意執導《SGT. ROCK》後，退役James Bond男旦丹尼爾基克(Daniel Craig)，就曾表示對這個角色非常有興趣，但上個月中宣布退出參演。《SGT. ROCK》這部電影的劇本由Justin Kuritzkes負責撰寫，他曾參與過Luca的電影《挑戰者》和《QUEER》。

《SGT. ROCK》由DC影業的領導團隊James Gunn和Peter Safran負責開發製作。故事根據漫畫角色SGT. ROCK改編，這位二戰英雄，由DC漫畫的Robert Kanigher和Joe Kubert於1959年創作，是DC漫畫中最著名的軍人角色。儘管SGT. ROCK沒有超能力，他憑藉出色的戰鬥技能，而成為廿十世紀七十年代，廣受美國漫畫迷歡迎的超級英雄。