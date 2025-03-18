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娛樂
2025-03-18 14:54:09

丹尼爾基克退出DC超英片 傳哥連費路接演《SGT. ROCK》一角

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DC漫畫《SGT. ROCK》電影版，將由哥連費路主演、Luca Guadagnino執導。

DC漫畫《SGT. ROCK》電影版，將由哥連費路主演、Luca Guadagnino執導。

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荷李活48歲男星哥連費路(Colin Farrell)，有望出演DC超級英雄電影。據美國傳媒報道，哥連費路正在考慮加入由Luca Guadagnino執導的電影《SGT. ROCK》劇組，演男主角SGT. ROCK這個角色。

導演Luca宣布有意執導《SGT. ROCK》後，退役James Bond男旦丹尼爾基克(Daniel Craig)，就曾表示對這個角色非常有興趣，但上個月中宣布退出參演。《SGT. ROCK》這部電影的劇本由Justin Kuritzkes負責撰寫，他曾參與過Luca的電影《挑戰者》和《QUEER》。

美國傳媒報道，哥連費路將加入電影版《SGT. ROCK》劇組。 傳丹尼爾基克之前有意演《SGT. ROCK》，最後卻推演。 SGT. ROCK雖然沒有超能力，但憑藉出色戰鬥技能，成為漫畫迷喜愛的角色。 《SGT. ROCK》電影版，由James Gunn和Peter Safran負責開發製作。

SGT. ROCK》由DC影業的領導團隊James GunnPeter Safran負責開發製作。故事根據漫畫角色SGT. ROCK改編，這位二戰英雄，由DC漫畫的Robert KanigherJoe Kubert1959年創作，是DC漫畫中最著名的軍人角色。儘管SGT. ROCK沒有超能力，他憑藉出色的戰鬥技能，而成為廿十世紀七十年代，廣受美國漫畫迷歡迎的超級英雄。

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多年來，包括布魯斯威利斯(Bruce Willis)和阿諾施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)等動作片巨星，都曾嘗試過將《SGT. ROCK》搬上銀幕，但均未能成功。

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