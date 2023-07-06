主播周可茵報新聞突爆笑 網民反應兩極 獲讚「叮噹嘅靜宜」(多圖)

無綫新聞「新一代靚女主播」嘅周可茵（Yomi）日前喺晨早節目《香港早晨》報道新聞，去到尾段同觀眾講再見時，突然忍唔住爆笑，仲令隔離嘅黎在山都笑埋一份。
周可茵由2020年初擔任《香港早晨》主播兼主持天氣報告，7月3日Yomi如常喺《香港早晨》報導新聞，去到尾段同觀眾講再見：「今朝香港早晨節目時間夠啦，聽朝再見，拜拜！」，不過周可茵突然爆笑並低頭，仲望隔離嘅黎在山，搞到黎在山都笑埋一份。
有人撐周可茵活潑 有人評唔專業
節目播出後，網民對周可茵爆笑反應兩極，有網民指佢哋真情流露好可愛：「新聞是沉悶的，主播則是活潑的！」、「外國新聞見到類似畫面, 觀眾會覺得好正常, 甚至一齊笑。 佢哋係人嚟㗎, 唔係AI。係香港低水平媒體先至有什麼唔專業的評語。」、「有睇, 見佢忍得好辛苦, 好可愛。」、「我唔覺笑有問題,我只覺真性情」及「Cute 到想娶佢」等等，不過亦有網民指唔夠專業：「佢兩個做乜」、「仲講專業？真係難聽過粗口。」及「新聞部唔係神聖嚴肅地方咩」；另外仲有內地網民表示如果佢哋喺央視，可能要「休息」啦！
周可茵獲「叮噹嘅靜宜」美名
現年27歲嘅周可茵，畢業於樹仁大學新聞及傳播系，2017年加入now新聞台，但不足一年就跳糟至ATV，擔任財經節目《贏家online》主播。2018年，周可茵轉到無綫，成為互動新聞台常任主播，當時因為報導颱風「山竹」襲港消息而令好多觀眾留意到佢。去到上年，佢著上緊身衫主持無綫專題節目《探古尋源》，盡顯豐滿身材，再次引起網民關注，網民大讚佢身材好及好似「叮噹嘅靜宜」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈