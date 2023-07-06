主播周可茵報新聞突爆笑 網民反應兩極 獲讚「叮噹嘅靜宜」(多圖)

周可茵由2020年初擔任《香港早晨》主播兼主持天氣報告，7月3日Yomi如常喺《香港早晨》報導新聞，去到尾段同觀眾講再見：「今朝香港早晨節目時間夠啦，聽朝再見，拜拜！」，不過周可茵突然爆笑並低頭，仲望隔離嘅黎在山，搞到黎在山都笑埋一份。

有人撐周可茵活潑 有人評唔專業

節目播出後，網民對周可茵爆笑反應兩極，有網民指佢哋真情流露好可愛：「新聞是沉悶的，主播則是活潑的！」、「外國新聞見到類似畫面, 觀眾會覺得好正常, 甚至一齊笑。 佢哋係人嚟㗎, 唔係AI。係香港低水平媒體先至有什麼唔專業的評語。」、「有睇, 見佢忍得好辛苦, 好可愛。」、「我唔覺笑有問題,我只覺真性情」及「Cute 到想娶佢」等等，不過亦有網民指唔夠專業：「佢兩個做乜」、「仲講專業？真係難聽過粗口。」及「新聞部唔係神聖嚴肅地方咩」；另外仲有內地網民表示如果佢哋喺央視，可能要「休息」啦！