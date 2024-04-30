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娛樂
2024-04-30 10:33:42

乃木坂46公布6月香港演唱會20位成員名單 22歲阪口珠美廟街拍處女寫真集

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乃木坂46公布20位成員6月香港開騷 22歲阪口珠美廟街拍處女寫真集

阪口珠美今日宣布推出處女寫真集，早前到香港和澳門取景。

日本女團乃木坂46宣布6月28日襲港，將於灣仔會議展覽中心展覽廳5BC舉行 《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》，票價分四種，最貴索價$1888，還有$1388 、$988及最平$688，屆時會派20位成員來港演出，包括五百城茉央、池田瑛紗、一之瀨美空、伊藤理理杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤櫻、賀喜遙香、川崎櫻、久保史緒里、黒見明香、阪口珠美、佐藤楓、田村真佑、中村麗乃、向井葉月、弓木奈於、吉田綾乃Christie、與田祐希。

乃木坂 22歲成員阪口珠美到廟街夜市體驗香港夜繽紛。 乃木坂 22歲成員阪口珠美到廟街夜市體驗香港夜繽紛。

搭昂坪360

今次香港演唱會，22歲成員阪口珠美亦在演出名單之上，今日她就宣布推出處女寫真集，安排6月25日上架，阪口珠美早前到香港和澳門取景，到兩地著名景點留倩影，更到廟街夜市體驗香港夜繽紛，又去飲茶、搭昂坪360及學耍太極。

22歲阪口珠美香港留倩影，更去搭昂坪360。 阪口珠美更到澳門取景。

NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024

日期：2024年6月28日 (星期五) 

時間：PM 8時

場地：香港會議展覽中心 – 展覽廳5BC

票價：HKD $1888 / $1388 / $988 / $688
門票將於5月6日下午2時公開發售 (HK TICKETING快達票)

乃木坂46宣布6月28日襲港，將於灣仔會議展覽中心《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》。

乃木坂46宣布6月28日襲港，將於灣仔會議展覽中心《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》。

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