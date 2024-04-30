乃木坂46公布6月香港演唱會20位成員名單 22歲阪口珠美廟街拍處女寫真集

日本女團乃木坂46宣布6月28日襲港，將於灣仔會議展覽中心展覽廳5BC舉行 《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》，票價分四種，最貴索價$1888，還有$1388 、$988及最平$688，屆時會派20位成員來港演出，包括五百城茉央、池田瑛紗、一之瀨美空、伊藤理理杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤櫻、賀喜遙香、川崎櫻、久保史緒里、黒見明香、阪口珠美、佐藤楓、田村真佑、中村麗乃、向井葉月、弓木奈於、吉田綾乃Christie、與田祐希。