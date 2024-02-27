乃木坂46參演《美少女戰士》音樂劇 演員陣容及海報公開(多圖)

乃木坂46參演《美少女戰士》音樂劇 演員陣容及海報公開

日本國民女團乃木坂46的5期成員，將於4月在東京舉行音樂劇《美少女戰士》的公演，並在今日（27日）公布出演成員陣容及海報等資訊，在團體的官方網站公開，這是乃木坂46再次演出《美少女戰士》的音樂劇，並由5期生的11成員擔任主要演員。

本作分為兩支隊伍共演

本作品分為「Team MOON」和「Team STAR」2支隊伍，5位主角皆由雙人共演。「Team MOON」包括井上和、小川彩、岡本姬奈、五百城茉央、池田瑛紗，「Team STAR」包括菅原咲月、中西阿爾諾、一之瀨美空、冨里奈央、川崎櫻將扮演5位美少女戰士，而奧田伊呂波將在2支隊伍的表演中作為倩尼迪女王出現在視頻中。

此外，天壽光希將飾演禮服蒙面俠地場衛，這是「乃木坂46版《美少女戰士》」時隔4年半首次以全新面貌回歸。

▼Team MOON井上和飾演月野兔▼