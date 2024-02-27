乃木坂46參演《美少女戰士》音樂劇 演員陣容及海報公開(多圖)

日本國民女團乃木坂46的5期成員，將於4月在東京舉行音樂劇《美少女戰士》的公演，並在今日（27日）公布出演成員陣容及海報等資訊，在團體的官方網站公開，這是乃木坂46再次演出《美少女戰士》的音樂劇，並由5期生的11成員擔任主要演員。
本作分為兩支隊伍共演
本作品分為「Team MOON」和「Team STAR」2支隊伍，5位主角皆由雙人共演。「Team MOON」包括井上和、小川彩、岡本姬奈、五百城茉央、池田瑛紗，「Team STAR」包括菅原咲月、中西阿爾諾、一之瀨美空、冨里奈央、川崎櫻將扮演5位美少女戰士，而奧田伊呂波將在2支隊伍的表演中作為倩尼迪女王出現在視頻中。
此外，天壽光希將飾演禮服蒙面俠地場衛，這是「乃木坂46版《美少女戰士》」時隔4年半首次以全新面貌回歸。
▼Team MOON井上和飾演月野兔▼
什麼是《美少女戰士》？
竹內直子原作的少女漫畫，1991年在月刊《Nakayoshi》（講談社出版）上連載。原著已被翻譯成17種語言，動畫系列已在40多個國家上映，在國內外引起了現象級的熱潮。同時官方2012年啟動了一個新企畫。作為30週年紀念計劃的一部分，迄今已進行了廣泛的開發，包括原作完整版、平裝版、電子書、新動畫、音樂劇、週邊商品、粉絲俱樂部、官方商店等。
▼Team STAR菅原咲月飾演月野兔▼
演出名稱：
乃木坂46「第五期」版音樂劇《美少女戰士》2024年
演出期間/劇場：
2024年4月12日（週五）～2024年4月29日（週一/假日）/IMM THEATER
演出：
[Team MOON ]
Sailor Moon／月野兔：井上和（乃木坂46）
Sailor Mercury／水野亞美：小川彩（乃木坂46）
Sailor Mars／火野麗：岡本姬奈（乃木坂46）
Sailor Jupiter／木野真琴：五百城茉央（乃木坂46）
Sailor Venus／愛野美奈子：池田瑛紗（乃木坂46）
[Team STAR]
Sailor Moon／月野兔：菅原咲月（乃木坂46）
Sailor Mercur／水野亞美：中西阿爾諾（乃木坂46 ）
Sailor Mars／火野麗：一之瀨美空（乃木坂46）
Sailor Jupiter／木野真琴：冨里奈央（乃木坂46）
Sailor Venus／愛野美奈子：川崎櫻（乃木坂46）
大阪奈留：上杉柚葉
海野栗雄：中野美優
露娜：松本美里／若狹博子
古舒達：飛龍司
賽西達：明音亞彌
拿拉達：留依蒔世
積達：大原萬由子