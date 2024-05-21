乃木坂46派三將首度訪港 梅澤美波任先頭部隊發掘打卡景點

三人也是第一次訪港，梅澤美波表示：「香港的山上有建築物，有別於日本，而香港晚上很閃亮，見到白天另有新鮮的感覺。」梅澤又指，接下來很多成員第一次來香港，所以此行她想到處參觀，幫大家視察一下。井上和就指，本港的建築物形狀全部不同，大廈林立遠睇更像顏色筆，她還想去香港迪士尼樂園。談到香港演唱會，屆時乃木坂共有20位成員參與，梅澤美波預告或會選出迎合香港粉絲的歌單。本周五(5月24日)，是一之瀨美空的21歲生日，她雖然未知要否開工，但母親會來東京跟她食飯慶祝，令一之瀨十分期待。

梅澤美波啱演約兒

井上和與一之瀨美空今年主演舞台音樂劇《美少女戰士》，分別飾演月野兔、火野麗，兩人異口同聲指跟角色有很大分別。井上和坦言：「正正是因為這個角色，從月野兔身上找共通點的過程中，找到很多不同的地方，卻在角色中的不同之處上學到很多東西。一之瀨美空則說：「大家都知道火野麗是個較冷傲的角色，我很喜歡笑，所以在揣摩這個角色的途中，會慢慢看台詞再去了解這個角色。」井上和是個動漫迷，鍾情《刀劍神域》，亦盼日後有機會扮演女主角明日奈，她還為隊長梅澤物色最適合她扮演的動漫角色，井上說：「因為梅澤夠高，可以演《SPY×FAMILY》中的女主角約兒。」一之瀨美空會比較喜歡運動題材動漫，笑言若有機會演真人版《排球少年》，會自薦扮演當中的啦啦隊。