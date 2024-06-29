乃木坂46香港演唱會圓滿結束 成員苦練廣東話為6千觀眾送驚喜

乃木坂46的香港演唱會於晚上8時許展開，現場粉絲手持應援光捧，場面壯觀，20位成員甫登場即以《同步巧合》炒熱氣氛，緊接唱出經典歌曲《察覺時已是單戀》、《第幾次的藍天？》等，成員們為港迷特別學定廣東話，現任隊長梅澤美波先以廣東話講：「香港嘅朋友大家好！」井上和亦說：「希望大家可以過開心嘅一晚。」成員黑見明香曾在港生活，3歲回流日本的她以努力用廣東話跟觀眾互動，她表示：「你哋enjoy嘛？我好開心可以再嚟香港。我返嚟喇！多謝晒！」黑見明香更表未最叻廣東話是「巴士呀」、「先生平啲呀！」十分可愛。黑見明香在台上更充當翻譯及訪問隊友，並用半鹹淡粵語來翻譯給現場粉絲，先後問隊員「對香港印象」及「有甚麼想跟香港fans講？」，更考隊友廣東話，眾人練得的廣東話亦大派用場。一班成員，對香港的印象是 : 「終於可以見到香港嘅朋友，我真係好開心！香港嘅嘢食好好味，條街好靚，而家大家都好友善，真係好正呀！」平時你哋成日嚟日本見我哋，今日終於到我哋飛嚟香港搵你哋，多謝大家，想食燒鵝，蛋撻，片皮鴨。」又指在港有如此多支持者，真是好幸福，希望整晚可以跟大家一齊創造最難忘的回憶。