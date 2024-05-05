乃木坂46香港演唱會門票5‧6開賣 第一句廣東話竟然係「世一」

是次來港演出的20名成員，分別為：五百城茉央(MAO IOKI)、池田瑛紗(TERESA IKEDA)、一ノ瀬美空(MIKU ICHINOSE)、伊藤理々杏(RIRIA ITO)、井上和(NAGI INOUE)、岩本蓮加(RENKA IWAMOTO)、梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)、遠藤さくら(SAKURA ENDO)、賀喜遥香(HARUKA KAKI)、川﨑桜(SAKURA KAWASAKI)、久保史緒里(SHIORI KUBO)、黒見明香(HARUKA KUROMI)、阪口珠美(TAMAMI SAKAGUCHI)、佐藤楓(KAEDE SATO)、田村真佑(MAYU TAMURA)、中村麗乃(RENO NAKAMURA)、向井葉月(HAZUKI MUKAI)、弓木奈於(NAO YUMIKI)、吉田綾乃クリスティー(AYANOCHRISTIE YOSHIDA)、与田祐希(YUUKI YODA)。

大會主辦TBT Entertainment發言人表示，今次乃木坂46是以真正演唱會的形式，把最誠意的製作搬到香港跟大家見面，會展舞台更會有T位伸延及中央舞台，讓會展從頭到尾大部份觀眾可以近距離欣賞他們演出，必定令歌迷瘋狂。另外，大會亦為粉絲成功爭取一系列豐富福利，包括：全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照，可以跟乃木坂46成員超近距離見面，機會千載難逢！

為了今次香港演出，乃木坂46更拍了打招呼影片跟香港歌迷say hello，影片更見到他們第一次試用廣東話跟歌迷交流，而意想不到是，他們學的第一句廣東話，竟然是「世一」，非常可愛。

影片中梅澤美波、弓木奈於及与田佑希一同穿上紅色隊服，「你們好， 我們是乃木坂46！我是梅澤美波！我是弓木奈於！我是与田佑希！乃木坂46將會在6月28日於香港舉辦《NOGIZAKA46 LIVE IN HONG KONG 2024 》， 謝謝大家！ 我們十分期待能與各位粉絲見面，早前我們學了一些簡單的廣東話！實際試用一下 : 世一！我們希望能夠學會更多廣東話，與香港粉絲交流，到時請一定要來 ，我們會等你的，讓我們在會場上見面吧！」

是次演唱會，大會將不設優先訂購，門票於5月6日在HKTicketing一次過公開發售，並分四種價格︰$1,888 / $1,388 / $988 / $688。