乃木坂46香港演唱會｜成員分批抵港 機場任影招日本粉絲妒忌

日本女團乃木坂46明晚(28日)將於灣仔會議展覽中心展覽廳5BC舉行《NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024》，今次共派出20位成員來港演出，包括五百城茉央、池田瑛紗、一之瀨美空、伊藤理理杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤櫻、賀喜遙香、川崎櫻、久保史緒里、黒見明香、阪口珠美、佐藤楓、田村真佑、中村麗乃、向井葉月、弓木奈於、吉田綾乃Christie、與田祐希。

現身 迪士尼樂園

20位乃木坂成員於昨日及今天分兩批抵港，其中成員在機場獲得數百粉絲接機，令到一些日本網民大呼羨慕！乃木坂多位成員昨午已經率先抵港，當中包括隊長的梅澤美波，以及人氣成員的賀喜遙香、遠藤櫻、井上和及池田瑛紗等。當眾人步出機場時，接機大堂有數百粉絲守候，而不少人都帶備相機及應援物品迎接偶像。由於在日本的肖像權關係，不可能輕易接近她們或是拍攝照片，但是離開日本卻是「任影唔嬲」，令不少日本粉絲羨慕，同時也「葡萄」香港粉絲的「福利」。