久休復出拍廣告 蘭茜首開腔回應嫁富豪傳聞： 我未結婚！

蘭茜（簡詠嫻）絕跡幕前多年，去年11月以藝術家身份於文化中心舉行書畫展，再到今年3月重現螢光幕，客串演出劇集ViuTV劇集《940920》，久違幕前已令觀眾甚為驚喜。近日，蘭茜與洗髮水品牌合作拍廣告。久休復出的她坦言心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已經適應鏡頭。蘭茜近年給人完全蛻變的感覺，她說是經歷了人生不同的階段，「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」

蘭茜的樣貌都有大不同，被問是否整容？蘭茜笑說：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」離開電台淡出娛樂圈，多年來一直有傳蘭茜嫁了圈外富商。今天蘭茜首度開腔回應傳聞，「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」面對傳言，何解多年不作回應，蘭茜說道，「不是事實的，我覺得唔需要回應！」

現實的她，選擇另一種生活方式，求學充實自己。早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位，更於古董舖做sales consultant，接觸到好多畫，瓷器，銀器與傢俬等。被問到是否全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」對愛情又有否準備？「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」