久別重逢專訪｜鄭伊健樂做敢言前輩 被許恩怡爆流住鼻涕食雪糕 陳卓賢學習放過自己(有片)

兩代偶像男神鄭伊健和陳卓賢(Ian)夥拍許恩怡(Natalie)首次合作的電影《久別重逢》，上演一個結集靚人靚景、音樂、穿越的奇幻愛情故事。伊健和Ian分飾同一角色的中佬和年輕版，20歲的Natalie穿梭於兩位男神之間，清新可人，令人眼前一亮，成為戲中「Ian健」連線關鍵。3人早前接本報訪問，Ian和伊健分享如何一起塑造角色「蘇昇華」，伊健坦言從Ian身上看到年輕時「點到即止」的特質，並分享進化成為敢言前輩的經驗；Ian對伊健的純粹心態非常欣賞，自言在堅持與妥協之間，逐漸學習放開心懷。

助Ian許恩怡破冰 3人首次合作，Ian直言起初也擔心伊健氣場很大很嚴肅，但初次與伊健和Natalie以Zoom開會見面時，發現他很親切，「伊健哥哥為了這部電影，好想拉近大家距離，為令大家熟悉一點、關係好一點，落了好多力。」Natalie則自言初跟慢熱的Ian合作，被對方氣場震懾，伊健主動問及她與Ian的相處，「伊健叫我要不停煩Ian，我就堅持每天堅持不停問佢問題，佢都有回答我所有問題，慢慢跟我聊天。」她更大爆與伊健往日本拍戲時，伊健冇時停，一有時間就逛便利店，「天氣已經好凍，鼻涕都已流出來，他都要買雪糕食，仲要迫我哋食。」伊健笑言在當地拍攝最後一天，買清了便利店的雪糕。」 「Ian健」共同創造角色 伊健與Ian演同一角色，喜歡揸車的Ian自言最喜歡看伊健在《烈火戰車2極速傳說》演的sky，已看得滾瓜爛熟，不過沒有為今次合作刻意重溫對方作品，或模仿對方的語氣神情或小動作，Ian表示，「我不是演鄭伊健的少年版，我們是共同飾演蘇昇華這個角色，反而著重他的思維和成長心路歷程，研究怎樣凸顯角色特質。」伊健則發覺Ian跟年輕的自己有點相似，「他比較內向，說話點到即止，好少表達自己，即使有好多事情想講，但又好像不關自己事，就沒出聲了。」

欣賞伊健保持純粹 向來伊健都予人與世無爭的感覺，問到少談為妙的態度，是否可減少是非，他幽默表示，「其實龍頭鍘都出過幾次，只係我有幾條命，斬完頭仲可以駁得返。」說的當然是曾經弄得滿城風雨的感情事，如今事過境遷，身為前輩伊健自言現已不太避忌，看到不對勁的事情，會主動提出意見，「這是我的經驗，現在不說等幾時？對方接不接受是另一件事，但至少將事情表達出來。」Ian對伊健多年來仍能保持純粹心態，甚表欣賞，「如何做好這件事的心態，一直沒變過，這種純粹絕對值得學習。」 至於會否學習現在的伊健，多表達意見，向來是智慧擔當的Ian坦言要視乎資歷，當儲夠經驗、開闊眼界，表達意見自然更有說服力，「好比我前面有一道牆，伊健用了很多年的努力，在地面墊磚頭，才能站著上去看更大畫面。暫時我會專注在如何打好自己的根基，而不是評論其他事。」他不諱言，犧牲妥協是處世之道，「看你如何平衡，做人當然有自己的原則和底線，若那件事不太衝擊你原則，為了整體畫面，不妨先做。」出道6年，Ian自言仍未學懂拿捏平衡之道，「但現在心態沒那麼緊，沒那麼不放過自己，就會好一點，舒服一點。」

談香港電影樽頸位 電影談到人生樽頸位，男主角蘇昇華達成夢想做音樂人，人到中年卻遇上創作樽頸，伊健認為樽頸位不獨指是人生，香港電影也面臨樽頸，近來減產的他直言盡量避免重複過去，故多選擇與新導演和演員合作，珍惜每次合作的新火花，「上一次的《深宵閃避球》都是新班底，以前的溝通方法跟現在完全不同，不一定是大製作，總之有誠意又談得來，就像大家合力砌模型，好開心。」曾拍過多部電視劇的Ian初登大銀幕，他坦言愛上拍電影的節奏和手法，「拍劇節奏很快，試過用20個鐘拍40場戲，主要用對白帶出故事，這次拍電影可能為一、兩場戲拍足一整天，大家討論如何做得好一點，花多點時間去雕琢。我好享受拍電影，將不可能變成可能，不一定用言語或對白交代，有留白的空間讓觀眾去感受。」