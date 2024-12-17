久別重逢｜未上映先晉身鹿特丹電影節 伊健Ian電影主題曲YouTube上架

由葉偉信、彭玉琳監製，新晉導演梁禮彥執導兼執筆，鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡及蔡思韵主演的愛情片《久別重逢》，即將於本周五（12月20日）聖誕節檔上映。電影透過「蘇昇華」與「夏文萱」在不同年齡所經歷的故事，展現那份童真與成熟、執著與放下、期盼與遺憾之間的糾葛，描繪一段真摯而浪漫的關係。

電影上映前夕已傳來好消息，晉身即將於1月揭幕之「第54屆鹿特丹國際電影節」Harbour單元，為電影創作團隊打下一支強心針。導演梁禮彥（Jill）深感榮幸並興奮，他表示：「我感到非常榮幸，興奮和鼓舞，是對《久別重逢》團隊上下深刻肯定。期待能夠將屬於香港的浪漫、長洲的純粹風光，以及觸動每人心靈情感旅程，帶到國際影壇，與世界各地的觀眾分享，意義非凡。衷心感謝！」接過好消息之後，導演Jill、陳卓賢及許恩怡已經作好準備，本周末將走訪不同戲院，親身答謝觀眾支持。