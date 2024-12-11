久別重逢｜睇伊健戲長大 蔡思韵感受男神魅力 許恩怡Ian首合作 「會錯意」勁尷尬(有片)

鄭伊健、陳卓賢(Ian)、許恩怡(Natalie)、蔡思韵Cecilia昨日現身沙田，出席電影《久別重逢》的首映禮。Natalie和Cecilia受訪時表示，雖然只有一場同場戲，但那場戲非常感動。兩人又大談與兩位男神伊健和Ian合作的趣事。Cecilia直言自幼看伊健電影長大，初次合作對前輩讚不絕口，「他是一個很好的前輩，不會給我一種隔膜的感覺，他很友善，很隨意地給我一些建議，又不會太多，近距離相處接觸，好感受到那種男神魅力。」她更大爆兩人有場戲是逛舊CD舖，在店舖裡真的找到伊健昔日演唱會的專輯。問到男友劉俊謙都是公認的男神，她回應：「冇得咁樣比。」

許恩怡則坦言合作前沒看來伊健作品，但就劇透在戲中唱了伊健的《我的歌》她補充說：「我覺得反而有時會好一點，因沒那種偶像的感覺，一起演戲時沒那麼緊張，如果有壓力就會害怕。」Natalie更大讚伊健很有童心，在片場超活躍，「我以為我已是好Hyper，點知佢真的停不了，記得我們拍戲時有種很流行的舞步，他每天捉我一齊練習，同佢一齊時，我也會攰，追唔上佢。」

「D音」變「啲陰」 Natalie與Ian亦有不少對手戲，她透露開工頭幾天，看到Ian樣子嚴肅又很安靜，不太敢打擾，直至伊健一言驚醒：「伊健話你要煩佢(Ian)，唔好放棄，堅持不停同佢講嘢。」於是她就放心「日煩夜煩」，「我真係好似做訪問，咩都問，例如佢做這行的感受，始終佢都算係前輩，但Ian好好，每條問題都認真作答。」談到難忙趣事，Natalie自爆「會錯意」的尷尬事，「我哋有場戲是佢彈琴，我企喺旁邊聽，等候set 機期間，佢突然間望過來話：『我好鍾意呢個音』，然後我話多謝，我以為佢我啲『髮陰』，點知佢話係D音，然後就彈了這個音，我哋兩個就不停的笑。」