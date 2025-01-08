久別重逢｜許恩怡想像力豐富獲讚完美選角 陳卓賢包辦插曲《Tides》曲詞編唱

由鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢(Ian)、許恩怡(Natalie)、蔡思韵(Cecilia)領銜主演的愛情奇幻電影《久別重逢》，被形容為「一封給男生的情書」，年輕版夏文萱的許恩怡表現亮眼，成功俘虜不少男生，親自參與選角的導演梁禮彥直言：「Natalie對於我嚟講係Perfect Cast，佢係一個好大愛嘅女孩子，佢對人好善良，好開心。佢嘅角色係最難做，佢係一個好有想像力嘅演員。」而跟Natalie有不少對手戲的Ian就驚歎，「唔知點解佢有咁高嘅能量值，因為佢無時無刻都係好帶到歡樂俾身邊嘅人。」

由許恩怡及蔡思韵分飾的少女和成年版夏文萱打動人心，電影公司日前發布夏文萱角色的介紹短片，Natalie和Cecilia不約而同形容角色帶來「善良、熱情、開朗的感覺」，演少女夏文萱的許恩怡今次在《久》片由頭帶到尾，角色更需要跨越兩個時空，Natalie坦言認真對待劇本每一個細節，她說：「穿越呢件事本身已經有好多邏輯上嘅問題要考慮，例如故事發展，我穿越之後嘅身份，記憶有冇改變。我哋每一場之前都會坐低逐句逐句咁樣傾，每個細節都影響到自己點樣去演。」Cecilia亦深被Natalie的演繹打動：「我覺得夏文萱個底同Natalie好似，我知道我要同Natalie合作嘅時候，我都會問我哋似樣㗎咩？但係我望住佢嘅時候，某啲眼神我係真係望到，好似我嘅細個咁，有一對好單純嘅眼睛，所以好觸動到我。」