久別重逢｜陳卓賢首部主演電影周末謝票 謝票場半小時火速爆滿

由鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡及蔡思韵領銜主演之愛情片《久別重逢》今日（20日）正式上映。電影透過「蘇昇華」與「夏文萱」在不同年齡所經歷的故事，展現那份童真與成熟、執著與放下、期盼與遺憾之間的糾葛，描繪一段真摯而浪漫的關係。電影公司今日中午預售星期日導演梁禮彥、陳卓賢及許恩怡之謝票場，所有謝票場次均於半小時內全部爆滿。 Ian在電影公司今日發佈的製作特輯中，分享飾演少年「蘇昇華」的感覺：「我覺得世界上每一個人，總有一個咁嘅少年蘇昇華，存在喺個心入面。」他更透露角色背景：「蘇昇華係一個好喜歡音樂，同好似淨係識音樂，又唔識其他嘢，好不善言辭，唯獨係音樂令佢對人生有嗰份熱情。」

至於，飾演成年版「蘇昇華」的鄭伊健，則分享了角色成長後的心境轉變：「去到成長的蘇昇華，可能為生活，為搵食，去到有沒有人認同，或者大家覺得接不接受你的時候，他就會迷失，不知道你初心做這件事是為了甚麼。」伊健更透露起初接到《久別重逢》的拍攝邀請大感驚訝，笑言「愛情故事？不是呀嘛，找我拍愛情故事！」導演梁禮彥則表示伊健是不二之選：「其實蘇昇華我必須要找一個善良的男歌手，加上他要具備童真在心裡，所以這兩個條件伊健都很適合。」 Ian大歎跟伊健二人首度同框充滿默契：「有一場係大家Jam歌，都幾有默契。我哋冇夾過邊句係你，邊句係我，但係大家自然投入咗個劇情入面，就產生咗一啲嘢出嚟。」