乘風破浪3｜《星星點燈》全場最高分 阿Sa阿嬌合體側手翻充滿回憶殺

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》） 正在熱播中，日前播出第三次公演當中由王心淩擔任隊長，與首度合體嘅Twins阿Sa阿嬌、吳謹言及張天愛一齊重新演繹嘅《星星點燈》，除咗獲得全場最高分數之外，網上討論度同樣爆燈。

節目早前已經淘汰吳莫愁、黃小蕾及趙櫻子3位姐姐，而其他姐姐為咗唔好被淘汰到落力準備及演出。隊長王心淩與隊員們喺表現落力練習，不過呢首歌嘅舞蹈動作有快又有難度，導致部分隊員跟唔上進度，好似阿嬌亦有喺練習過程中感到沮喪，仲表示自己跳唔好搞到好大壓力，因為感覺之後會拖慢佢哋。而阿Sa之後亦有陪同阿嬌練習，互相扶持下令阿嬌信心大增。

去到正式表演《星星點燈》時，王心淩、阿Sa、阿嬌、吳謹言及張天愛一開始就玩從天而降，令觀眾又驚又喜。之後佢哋除咗舞蹈齊整及王心凌挑戰Rap之外，仲有阿Sa﹑阿嬌一起側手翻，動作令大家回想當年佢哋《明愛暗戀補習社》嘅側手翻畫面。喺拉票環節時，佢哋5人均穿上紅色嘅大棉襖，組成星星形狀並話：「我們是星星女孩。」，台下觀眾表現相當興奮，令表現獲得全場最高嘅915分。

表演獲網民大讚

節目出街後，網民們亦大讚佢哋表現出色及Twins嘅合體充滿回憶殺，例如「《星星點燈》真的越聽越好聽，而且她們舞蹈真的最有女團感！！最難改編的歌曲也是盡力消化，點燈組的姐姐們真的是來乘風破浪」、「TWINS阿Sa阿嬌 合體滿滿回憶殺 很開心看到她們還有心凌成為好友，一起盡心盡力努力演出，希望各位多多支持」、「twins的側手翻，心凌的rap，星星點燈組還能帶給我多少驚喜呢，請繼續加油！」、「側手翻是我青春的經典回憶」、「王心凌隊整體最搭, 真的是台上一分鐘, 台下十年功!拿第一實至名歸!」、「從天而降的星星女孩！王隊的Rap，Twins 的側手翻！五個人一至排開真的很好看 訓練環節，阿SA幫忙阿嬌、王隊的付出、謹言小愛的努力，破浪而出的姊姊非妳們莫屬⋯⋯」及「星星點燈組最青春活潑，整組散發著少女的氣息，既酷颯又甜美可愛！讓人看了不禁嘴角上揚，開心的跟著搖擺唱跳，這是其他組所沒有的魔力！ 果然開場即巔峰，直接成團出道吧！橫掃二岸三地所有歌壇 誰與爭鋒！」等等。

原文刊登於 Yahoo 電影LOL，am730獲授權轉載