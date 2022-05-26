乘風破浪3 | 王心凌憑《愛你》翻紅 兩度遇渣男 曾流出床照被誤當小三

內地綜藝《乘風破浪的姐姐3》（浪姐3）開播，多年前被稱為台灣「甜心教主」嘅王心凌，喺節目跳唱當年大熱作《愛你》，唔少90後都話青春回憶返晒嚟。即將40歲嘅王心凌曾經同「可愛教主」楊丞琳、「流行教主」蔡依林、「電眼教主」張韶涵被封為台灣四大教主。不過王心凌兩度被愛情拖累事業，試過喺演唱會上感嘆「我因為一場戀愛幾乎失去所有」。

王心凌高中就讀台灣「造星搖籃」華岡高中，入行前以17歲之齡獲邀拍劇，因此同同劇演員兼華岡師兄范植偉撻著。後來王心凌正式出道，范植偉加入影圈仲得過影展男主角獎，被封為「梁朝偉接班人」，兩人收埋戀情唔認，但拍拖6年後分手。

全盛時期嘅范植偉，好戲又靚仔

事隔多年後，范植偉無端端喺愚人節po出自己裸上身攬住王心凌嘅合照，後來接受專訪更大爆王心凌17歲同佢拍拖嗰陣已經失身，甚至話「其實有點失望」。事件令王心凌十分崩潰，而范植偉亦因此事業插水，一度要去大陸發展，同樣撈唔掂，而家由「朝偉」look變成浮腫阿叔，仲被踢爆有怪異行徑。

依家嘅范植偉

隋姚戀小三? 王心凌淚駁：我不是

事件告一段落之後，王心凌同另一位男演員姚元浩過從甚密，但姚本身同台灣索模隋棠拍拖多年，令王心凌被外界認為係第三者，隋棠回應時更加爆金句「我個心好似被界刀一筆一筆咁割」。王心凌要開記者會否認係小三。後來姚元浩同隋棠正式分手，王心凌同姚元浩戀情浮上水面，不過4年後又試game over。最傷嘅係分手半年後，姚元浩過去影過王心凌著住內衣褲喺床上瞓覺嘅照片，居然無端端流出，令王心凌傷上加傷，更被認定係「渣男磁石」。

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