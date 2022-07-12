乘風破浪3｜胡杏兒爭取展現唱功 被內地網民批自私冇為大局著想

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》） 正在熱播中，唔少姐姐再爆紅及掀起網民熱議。今次香港代表就有組合Twins嘅阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）、胡杏兒及薛凱琪，當中以胡杏兒嘅討論度最低，不過日前突然登上熱搜，被內地網民指為突出自己，冇考慮整個表演，指佢呢個行為太自私。

《乘風破浪3》嘅4位香港代表中，以阿Sa同阿嬌嘅話題度最高，經常成為網民嘅焦點，相反演員出身嘅胡杏兒嘅討論度最低，除咗唔係歌手之外，佢喺過往三次公演都未有突出嘅表現，所以佢喺第四次公演前選擇主動爭取，幫自己爭取分數。

最新一集，一班姐姐需要重新分組，而胡杏兒原本想加入譚維維組，不過可惜對方冇揀選佢入組，而佢亦最終加入于文文組，隊員包括于文文、張薔、許茹芸、胡杏兒、趙夢及唐詩逸。喺開會嘅時候，胡杏兒選擇主動爭取，突然舉手仲話已經去到第四次公演，不過之前都冇機會俾佢展現歌唱實力，所以佢好想今次負責嘅部分可以突顯一下，幫自己爭取分數。不過音樂監製就表示驚訝，及話自己唔鍾意加太多花巧嘢。唔少網民就認為佢自私，只顧突出自己，並冇為大局著想，紛紛留言指責，例如「真的是！！不考慮考慮别人！！自私鬼討厭死了」、「胡杏兒1是太自我 2是還没弄清楚 這是比賽 另外你還是殘餘成員 没有資格要求這要求那」、「我看这段也特别煩她，提要求提的理所當然的，那英隊都没人收留她，也好意思難為善良的文文」、「你好自私 真的自私 趁早淘汰 謝謝」、「原來還有點路人緣，現在直接敗光了，反感加一」及「好自私 真是絕了」等等。

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