乘風破浪3｜薛凱琪驚被揀走突爆喊惹反感 網民：根本是公主病

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》） 之前幾次公演令唔少姐姐再度爆紅及掀起網民熱議。今次參加節目嘅香港代表就有組合Twins嘅阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）、胡杏兒及薛凱琪（Fiona），而被網民指行為自私嘅胡杏兒，喺第四次嘅競演個人喜愛度排名包尾而慘被淘汰。節目唔經唔覺已經臨近尾聲，節目仲嚟到最後一次公演分組，期間薛凱琪不希望被選走，而突然喊到面容扭曲，呢一個舉動令內地網民反感。

去到最後一次公演分組，由於薛凱琪隸屬嘅組別慘敗，所以其他三組有權邀請敗隊嘅一位成員加入，而被選中嘅人係冇得say no。而王心凌隊就想揀選一位主唱加盟，佢哋喺討論時都認為薛凱琪或者郭采潔都非常適合入隊。另一邊廂，薛凱琪一聽到隊長譚維維話佢有機會被選中時，佢即時喊到面容扭曲兼話「不要」及多次話「我真的不想走」，之後隊員郭采潔亦有安慰佢話：「不要哭，說不定人家根本沒想過要選我們。」

薛凱琪爆喊惹爭議

王心凌及其隊員見到薛凱琪爆喊，仲要溶晒妝，顯得不知所措及為難。喺經過考慮後，王心凌決定選擇了舞蹈家唐詩逸加入。當Fiona得知自己可以繼續留喺譚維維隊後，佢一路喊一路行去王心凌隊嗰邊，攬住佢哋同講多謝。

節目出街後，薛凱琪爆喊行為惹嚟爭議。唔少網民留言話傻眼及令人反感，例如「從1季看到3季都沒人哭成這樣，薛凱琪這個哭是讓我看的最傻眼的，又不是被淘汰，只是在組隊環節而已，有人要選你才表示有實力，哭成這樣…是在哭那齣的，真讓人討厭。」、「薛凱琪突然驚天一哭令人傻眼，一就是有病不然就是演出在綫我真想不到第三個理由，做她的另一半應該挺辛苦的」、「對薛凱琪的情緒勒索超級反感,王心凌善良體貼」、「一哭，心中排名直接掉到最後」、「薛真的是太假了，演過頭了，根本是公主病，只顧自己的情緒，無視團隊、無視規則，真的對薛改觀了，以前對她印象不錯的但現在..........」、「她這樣一哭不就讓人不得不成全她,否則就是當罪人了,自己的小心思,變成別人的為難.還好不是沒她就不行.」、「哭的真是讓人反感，本來還覺得她漂亮的」、「本來就讓人很無語，粉絲還見不得别人說，一下子好感全敗完」、「實在不行，咱退赛吧，真嬌情，煩死了」、「看了很討厭這個女的」、「這種態度參加浪姐，直接回家吧，看看第一節的姐姐們啥樣，真的尬到我了」、「薛凱琪的哭真的讓我無語」、「薛凱琪在哭什麼？莫名其妙…這麼不想分開參加什麼節目趕緊離開吧」、「没必要，哭的太誇張了，你是來參加節目的。不想換，回家去吧，本來一二公還挺喜歡薛凱琪的，這次好感敗光了。就問你尷尬不，太嬌情了，人家最後又不選你了」及「40歲人像小孩那樣哭着說不要，真的很不成熟的表現。」等等。

不過亦有網民認為佢係一個重感情及真性情嘅人，留言話「真誠可愛薛凱琪，每個姐姐都很好。」、「fifi就是太重感情了 人間花灑」、「Fiona本來就是感性的女生啊，因為和隊友感情深所以想幫一把，更愛阿fi了」、「fifi是一個很純净的人 她真的很好很真性情」、「我的fi 我永遠喜歡真誠的人」、「薛凱琪怎麼看怎麼漂亮」、「她好重情誼，很想有薛凱琪這樣的朋友」及「被可愛到了」等等。

《乘風破浪》截圖

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載