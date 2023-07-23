乘風2023｜蔡少芬無緣成團獲頒年度乘風精神獎 港普發功「惜花」變「西瓜 」

在《乘風2023》最後一次公演上，蔡少芬(Ada)再度夥拍Ella、張嘉倪和瞿穎以《絕世舞姬》壓軸登場，賽後Ada感性表示:「我在初舞 台唱《惜花》就是穿古裝，然後今天成團夜也是穿著古裝，我真的很感恩! 第一天我唱《惜花》時，腳都動不了，今天我還可以這樣跳，我真的沒想過!」不過主持人黃曉明卻指觀眾 聽不明白，原來「港普天后」Ada錯把「惜花」唸成「西瓜」，再度引爆全場笑彈，果然無負「氣氛擔當」之名!

內地綜藝節目「浪姐」第四季《乘風2023》迎來最終回「乘風之 夜」，以謝娜、劉逸雲(Amber)和陳嘉樺(Ella)為首的三大聯創隊伍上演連場精彩對決後，十一個「年度乘風席位」正式誕生，為歷時三個月的「乘風之旅」畫上圓滿句號! 向來愛錫粉絲的蔡少芬(Ada)還在錄影結束後馬上趕到下塌酒店與影迷見面，期間更即興開起 「小型見面會」，場面溫馨而感人!

經過三輪比賽後，22位姐姐一同獻唱《看得最遠的地方》，除了紀念的彼此的深厚感情，也希望藉著歌曲向大家說聲謝謝! 十一個「年度乘風席位」也在全城關注下順 利誕生，包括: 陳嘉樺(Ella)、謝娜、朱珠、A-Lin、劉逸雲(Amber)、芝芙、美依禮芽、劉惜君、賈靜雯、盧靖珊和龔琳娜; Ada亦憑著勇於挑戰、樂觀自信的態度，贏得「年度乘風精神獎」，對此她坦言十分激動:「我真的沒想過今天可以拿到這個獎，謝謝蒼天! 謝謝所有愛我的人!謝謝所有在門口一直在為我吶喊的影迷、歌迷!我真的很感謝每一個愛我的人! 我雖然還沒到五十歲，但是我真的覺得這個(獎項)是很大的禮物，好重啊!」

縱然未能成團，但仍無損Ada的好心情，全因一眾「芬貝」(蔡少芬粉絲名稱)為她精心打造了一條「芬芬街」，路上兩旁盡是她的易拉架和大型橫幅，令Ada不禁直呼感動，錄影結 束後她還親身到場打卡，並在微博上載認證短片，答謝「芬貝」支持! 其後，她亦趕到下塌酒店與影迷見面，期間更主動安排一對一合照環節，儼如舉辦了一場小型粉絲見面會，盡顯其親民一面。