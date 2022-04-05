乜都唔知先訂飛 林日曦嘆演出困難：人生苦短，搞住先

「腦細」林日曦繼去年的《大MK日》後，在表演場地還未正式重開的疫下日子，以「久違了的癲喪式『乜都唔L知優先訂飛』歸來了」為題，宣布將於今年內演出全新舞台劇，但事先聲明「唔知日期 唔知時間 唔知地點 唔知劇目 唔知演員 唔知做乜」，並強調要回歸初心，「雖然而家搞演出必定困難重重，但人生苦短嘛，唔諗了，少人都搞住先。」

主供核心內圍癲仔

林日曦回想，如此癲喪的零資料訂飛，僅只一次，就是在2018年搞的「人類史上最早優先訂飛」活動，他表示，「甚麼資料也沒有，預早一年叫大家盲目訂飛，估唔到有咁多人陪我癲，最後成就了2019年尾舉行的我的首次talk show《悲但真》。」他續稱，雖然後來也為舞台劇《大MK日》搞過盲目優先訂飛活動，但當時有提供劇名，令訂飛的人數太多，未能做到只供核心內圍癲仔參與，故今次回歸初心「乜都唔L知」，並強調「舞台劇劇本我已經寫好，綵排亦都喺屋企進行中，只等你哋又再一齊癲。」