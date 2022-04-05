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娛樂
2022-04-05 15:17:34

乜都唔知先訂飛 林日曦嘆演出困難：人生苦短，搞住先

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林日曦宣布計劃於5月演出舞台劇，明天(6日)起接受「癲喪式『乜都唔L知優先訂飛』」。

林日曦宣布計劃於5月演出舞台劇，明天(6日)起接受「癲喪式『乜都唔L知優先訂飛』」。

「腦細」林日曦繼去年的《大MK日》後，在表演場地還未正式重開的疫下日子，以「久違了的癲喪式乜都唔L知優先訂飛歸來了」為題，宣布將於今年內演出全新舞台劇，但事先聲明「唔知日期 唔知時間 唔知地點 唔知劇目 唔知演員 唔知做乜」，並強調要回歸初心，「雖然而家搞演出必定困難重重但人生苦短嘛，唔諗了，少人都搞住先。」

2019年尾林日曦的talk show《悲但真》，首次提供乜都唔知的優先訂票。 今次是繼《悲但真》後，再次搞「乜都唔知的優先訂票」。

主供核心內圍癲仔

林日曦回想，如此癲喪的零資料訂飛，僅只一次，就是在2018年搞的「人類史上最早優先訂飛」活動，他表示，「甚麼資料也沒有，預早一年叫大家盲目訂飛估唔到有咁多人陪我癲最後成就了2019年尾舉行的我的首次talk show《悲但真》。」他續稱，雖然後來也為舞台劇《大MK日》搞過盲目優先訂飛活動但當時有提供劇名令訂飛的人數太多，未能做到只供核心內圍癲仔參與，故今次回歸初心「乜都唔L知」，並強調「舞台劇劇本我已經寫好綵排亦都喺屋企進行中只等你哋又再一齊癲

林日曦最近一次舞台劇演出是去年中的《大MK日》。 林日曦去年8月宣佈辭職離開100毛和毛記電視林日曦後，計劃於5月演出舞台劇。

為期3日優先訂票

林日曦有感而發，「事隔幾年，個世界唔同晒有些人離開咗呢度，有些人入唔到劇院相比起第一次雖然今次可能少咗啲人嚟雖然而家搞演出必定困難重重但人生苦短嘛，唔諗了，少人都搞住先。」他呼籲仍想入場的觀眾，可於明早(6日)10時至周五(7)晚上11時期間，於Lam1Hey.com登記訂飛，他保證說，「唔使同人爭，一定訂到飛(98%)（除非個數去到我冇可能訂到咁多場，但基本上唔會發生演出會盡量喺五月份舉行但萬一book唔到場一年內我都一定找數，否則退款」最後重申，「但係講明先我乜都唔知。」

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