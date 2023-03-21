九又四分三月台暈倒送院 《哈利波特》男星Paul Grant與世長辭

曾演出電影《哈利波特》（Harry Potter）系列的英國演員Paul Grant，上星期四被發現昏倒在倫敦王十字車站，緊急送院搶救後被判定腦部死亡，其家人幾經掙扎後終在星期日（19日）移除其維生儀器，於香港時間21日宣布死亡，終年56歲。

Paul Grant因患有軟骨發育不全症，又稱侏儒症，其身高僅132cm，卻憑住侏儒身高獲邀演出不少大製作電影，包括1983年的《星球大戰：武士復仇》（Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi），在片中扮演伊娃族及R2D2，之後在《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中的古靈閣妖精更令影迷留有深刻印象，是片中不可或缺的綠葉角色。消息指，Paul Grant上星期四在倫敦王十字車站突然暈倒，而該處正是哈利波特著名景點「九又四分三月台」，Paul Grant的28歲女兒Sophie Jayne Grant向外回應父親的猝逝噩耗，並稱讚父親在許多方面都是傳奇。Paul Grant近年已沒有接拍電影及劇集，據指他與妻子分開後，近年沉迷酒精及毒品，更幾乎花光所有積蓄，人生匆匆落幕更令人不勝唏噓。