九展結束營運｜ROVER 舉行1小時音樂會告別《全民造星》發源地

九龍灣國際展貿中心將於6月30日結束營運，這個有近30年歷史的場地，舉辦過無數大大小小、本地至國際歌手的演唱會，更是孕育VIU選秀節目《全民造星》（簡稱《造星》）的發源地，MIRROR更因而被冠以「九龍灣天團」稱號！

九展拆卸在即，意味《造星》亦永不會再在此舉行，作為最後一批《造星》素人由九展走進樂壇，為音樂夢進發的ROVER，將於下星期四6月27日晚上八時，在九展中庭舉辦免費《Rover告別九展音樂會》，務求用音樂與大家一起重溫九展過去帶給大家滿滿的音樂回憶。