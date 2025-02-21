九澤CP｜陳零九孖邱鋒澤宣布4月舉行戶外騷 預告除衫曬性感

由台灣男團五堅情的陳零九及邱鋒澤組成的「九澤CP」大受歡迎，繼二人去年4月的九展演唱會後，今日(21日) 宣布將在4月6日再次合體，假西九文化區 安盛x竹翠公園舉行《愛在你身邊巡迴演唱會 — 戶外星空香港限定場》。

九澤CP久未來港演出，令樂迷引頸期盼，陳零九：「我也很想念香港的樂迷，大家都超熱情，每次都會令我有Surprise！第一次在戶外場地舉行個唱很期待，腦袋中有很多的想法，稍後時間會跟導演討論可行性，讓4月6日晚上很精彩！」 二人每次演出都「被要求」脫衣服，陳零九笑言早習慣「香港文化」，會操肌跟大家見面：「肌肉不是新鮮吧？每次都會被要求『脫、脫、脫』，其實都蠻害羞的！可能今次輪到邱鋒澤『肌肉擔當』吧，他應該會比我性感。」而邱鋒澤就認為戶外個唱更有氣氛，大家在星空下聽歌更有味道：「上次在室內舉行見面會就不錯，因為要近距離見見面、說說話，但在戶外的演出會是另一種味道！第一次的戶外個場想看到什麼內容，也歡迎給我們建議，這個騷由歌迷當家作主吧！」