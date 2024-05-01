九龍城寨之圍城專訪(下)｜林峯自言額頭鑿住香港演員 劉俊謙盡做：至少對得住自己(有片)

港產動作片的影響力大不如前，由金像導演鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》(下稱《城寨》)罕有地跳出警匪動作類型，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，身拆資3億元搭建的「九龍城寨」廠景，務求在大銀幕重現八十年代「三不管」之地的舊貌。電影有「大哥大」洪金寶、古天樂、任賢齊和特別演出的郭富城坐鎮，林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑亦表現亮眼，4子演的「城寨四少」堅持拼死守護，雖敵不過時代巨輪，仍教人動容。作為接捧的一代，面對疲弱市道，4子坦言難料能否改變劣勢，但帶著香港演員的身份，惟有盡做，至少對得住自己。

享受折磨 爆發潛能 鄭保瑞導演向來以「折磨演員」見稱，首次跟瑞導合作笑言非常享受，劉俊謙解釋，「他的確好鍾意折磨人，但都是與角色有關，不是真的要弄死你，也不需要你預備太多，而是在現場將你的極限逼出來。」林峯補充說，「導演很懂得引導每個人的潛能，比我們更了解角色，佢好鍾意在現場試演，讓我們看看有甚麼可融入到角色。」其中「城寨四少」打麻雀的一場，奠定角色的鮮明性格，為觀眾帶來脫胎換骨的林峯，以及從未如此輕佻又打得的劉俊謙。至於跟「大哥大」洪金寶、古天樂、任賢齊等前輩合作，惟一有機會跟大哥大對打的張文傑大表興奮，「俾佢打咗兩拳，可以再近啲再大力啲。」胡子彤則表示，「若每個人做好自己本份，事情應該不會太差，看到導演與多位前輩，我們就知要點做。」

驚嘆九龍城寨還原度高 電影耗資3億重現九龍城寨舊貌，四子坦言從網上資料才了解城寨生活，但置身片場，驚嘆還原度相當高高達八成以上，原來不少布置擺設並非道具，林峯表示，「例如那些窗花，真係從別人的舊樓拆下來，再幫人重新裝修過，還有雜誌、German(演「四仔」)家裡的AV帶，全都是真的，我覺得係古董！」他們笑言，連地板的積水都一絲不苟，要在濕滑的窄巷和地磚拍追逐動作戲，四子笑言，「跑唔到係正常，跣到趴街係拍戲日常。」張文傑演的「四子」滿身傷痕，經常蒙著臉僅外露雙眼，他特别感激化妝組，「我每日花3小時化妝，每拍完一個鏡頭，他們立即幫我補妝，非常尊業。」林峯不忘補充，經常在卸妝時被發現有真傷口，多得他們立即協助消毒。

離不開、留不低的烏托邦 劉俊謙認為拍《城寨》的過程，猶如當年居民自設有別於外界秩序的生活邏輯，「拍《城寨》就像我們共同創作一個烏托邦，很辛苦但幸福。」不過，經歷逾4個月拍攝，親身體驗城寨生活，張文傑坦言，「若你問我想不想在城寨生活，答案係唔會，真的不是一件容易的事，我們拍戲已算較簡單、輕鬆。」即使四少拼死守護，與BIG BOSS惡鬥至遍體鱗傷，城寨最終敵不過時代巨輪，難逃清拆的命運，片尾四子遠眺啟德機場飛機升降，胡子彤戲裡的對白，「你𠵱家唔睇，唔知仲有冇得睇。」令人感嘆城市變遷，深刻感受「離不開、留不低」矛盾。