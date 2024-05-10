九龍城寨之圍城專訪｜伍允龍因鄭保瑞一句話破格演王九 與洪金寶5度合作如舞伴(有片)

「我都擔正咗好多部戲喇！」近日憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍(Philip)，說罷哈哈大笑。早於10年前，伍允龍已在《惡戰》與安子杰擔任男主角，電影口碑不錯，但票房不似預期；兩年後，憑TVB劇集《城寨英雄》的「龍成虎」一角成功入屋，今年以浮誇造型與魔性笑聲演《九龍城寨》的王九一角，面帶酒凹卻邪氣十足，教人刮目相看。出道逾20年，曾被嘲諷是「奀星」、鍾嘉欣前度，默默耕耘的他憑實力爭氣，問到是否遲來的吐氣揚眉？他淡然道，「成功要慢慢累積。」

未有角色已 𦧲 飯應 作為動作演員與武術指導，伍允能自言是鄭保瑞粉絲，難得獲導演邀請，即使未必幕前參演，毫不考慮便答應，「他找我開會已𦧲飯應，其實頭兩次開會都冇角色給我。」經過3次開會才落實由他演王九一角，他憶述初試造型那天，劇組給他假髮、鬍子和眼鏡，導演跟他說：「你拍了這麼多年戲，觀眾都知道伍允龍是誰，我覺得是時候作不同嘗試。」鄭保瑞以「折磨」演員聞名，伍允龍笑言也略有傳聞，「其實不是折磨，他給演員很多發揮空間，一個好導演會告訴可以去盡一點，在適合這戲的範圍內，去到自己都未必想像到的位置。」王九，展現了從沒見過的伍允龍。 四少大戰王九 拍足兩星期 談到最深刻的場口，必然是片尾的城寨四少大戰王九，「我們拍了兩個多星期，每日最少拍15個鐘。」另一場是電影初段王九在雙層巴士與陳洛軍(林峯飾)激戰，「那場戲在最後兩三個星期拍，大家都很清楚王九是個怎樣的人，能拍出給觀眾清楚印象，而且能在八十年代的舊士巴士拍打戲。」問到可擔心過王九的氣硬功太屈機？他認為如果反派不夠強，就很難為正派主角帶來阻力，「一定要很強的反派，讓主角們好辛苦才能突破，觀眾才可以跟隨對抗過程，最後才覺一切值得。」

跌低起身 成功要累積 電影受歡迎，伍允龍早前聯同林峯、胡子彤等謝票時，遭觀眾挑機偷襲，推倒在地，見慣風浪的他笑言，早年在內地宣傳《惡戰》時早有前科，「當時只想點樣兜返件事，跌倒企起身，要講甚麼現場覺得OK，可繼續宣傳下一場謝票。」好好先生以大局為重，跌倒站起來仍不失風度，也許是伍允龍處世之道。出道逾20年，伍允龍硬橋硬馬的真功夫，在業內廣獲認同，惟首次擔正的《惡戰》票房慘淡，劇集《城寨英雄》入屋後，相隔8年才等到《九龍城寨》，他淡然道，「每部戲都會盡力，但亦要天時地天利人和，我不會覺得時間太長，其實要一步步來，我一直也有演員或武指工作，不是拍這部戲才被人認識，今日的成功要慢慢累積。 笑談舊戀聞與「奀星」嘲諷 曾經因被指「奀星」而介懷，昔日與鍾嘉欣舊情及緋聞仍是Google搜尋熱門，伍允龍幽默回應，「很多藝人的搜尋結果都係這些新聞，入行這麼久，明白觀眾的娛樂不只是睇你在銀幕上拍戲，都想知藝人私隱，人家有興趣想知也是榮幸。」他坦言始終人有情緒，曾受尖酸輿論影響，深知唯有憑實力做出成績才能平反，「記得有次拍戲，在片場看到有幾本雜誌寫我係『奀星』，監製晶哥叫我別理會，『人家叫你奀星，你就做個大星俾人睇，做好自己別人就無話可說！』另外，媽媽亦是我很大鼓勵，她常說as long as you move forward，意思是只要繼續往前行就OK。哪怕前進一步、退後兩步，再進一步，始終是向目標往前走。」人生難免高低起伏，隨閱歷漸豐，多年來堅持每日操練至少1小時的伍允龍，對自己的動作演出充滿信心。