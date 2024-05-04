九龍城寨之圍城｜上映三日 票房速破千萬大關

應屆金像獎導演鄭保瑞新作《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）於5月1日矚目上映，首天開畫票房即破500萬，及至星期五(5月3日)晚上，總票房已極速衝破1000萬大關，成績飲得杯落！

《九龍城寨之圍城》勢如破竹，甫開畫即打破多項紀錄，包括登上2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近8年香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來香港電影開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。

《九龍城寨之圍城》蠃盡好評，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中的兄弟情亦令觀眾大嘆感動，而近乎真實還原80年代九龍城寨亦是亮點之一。《九龍城寨之圍城》由寰亞電影、無限動力、天下一電影、銀都機構、聯瑞影業、橫店影視出品，莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康及蔡思韵主演，洪金寶、友情主演，郭富城特邀友情演出，強勁陣容難得一見。