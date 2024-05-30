九龍城寨之圍城｜主題街市登陸東涌 「四仔」偕「魚蛋妹」High爆打卡

適逢最近《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，勁收逾8千萬票房， 榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，更是相隔11年後再代表香港電影進軍《康城影展》，重現港產片的輝煌 ！有見及此，「香港街巿」不但將「九龍城寨主題街市 」內的打卡位升級 ，還專誠邀得 「四仔」張文傑(German)及「魚蛋妹」王尹菁親臨打卡。

恍如回到《九龍城寨之圍城》片場

四仔及魚蛋妹甫進場已被街巿的復古設計震撼得「嘩嘩聲」，恍如回到《九龍城寨之圍城》的片場一樣，更有不少街坊上前索合照，四仔更化身「師奶殺手」，人氣高企！期間四仔扮拉人力車接載魚蛋妹，又狂擦砵仔糕，童心未泯；魚旦妹則到「城寨丸王」挑選心頭好，拿回家中加餸，想不到年紀小小的她，如此精打細算！

身為肌肉猛男的「四仔」German原來是個住家男，經常到街巿買餸煮飯，廚藝雖未算了得，但絕對不會虧待自己。他說:「我很喜歡到『香港街巿』買餸，事關乾淨又有冷氣，不用身水身汗。今次可以跟『香港街巿』合作，感到開心又好玩，看到逸東街市以九龍城寨作 主題，相當欣賞。」至於，「魚蛋妹」菁菁表示甫踏入「香港街巿」便有熟悉的感覺:「拍攝《九龍城寨之圍城》時在搭景中待了很久，今次就像重遊舊地，那些招牌、晾衫竹及餐廳均與片場差不多，因為我平時放學也會跟爸爸到街巿買餸，想不到街巿也可以裝修成這個樣子」 。