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娛樂
2024-05-30 20:00:00

九龍城寨之圍城｜主題街市登陸東涌 「四仔」偕「魚蛋妹」High爆打卡

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九龍城寨之圍城

「九龍城寨主題街市」登陸東涌 「四仔」偕「魚蛋妹」High爆打卡

適逢最近《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，勁收逾8千萬票房， 榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，更是相隔11年後再代表香港電影進軍《康城影展》，重現港產片的輝煌 ！有見及此，「香港街巿」不但將「九龍城寨主題街市 」內的打卡位升級 ，還專誠邀得 「四仔」張文傑(German)及「魚蛋妹」王尹菁親臨打卡。

九龍城寨之圍城｜四仔扮拉人力車接載魚蛋妹。 九龍城寨之圍城｜四仔偕魚蛋妹High爆打卡 。 九龍城寨之圍城｜街市更設有市面上「一物難求」的英式郵筒。 九龍城寨之圍城｜「四仔」German原來是個住家男，經常到街巿買餸煮飯。 九龍城寨之圍城｜場內掛有約11米長的巨型飛機模型。 九龍城寨之圍城｜「魚蛋妹」菁菁透露老師及同學最近才知道她有份拍攝《九》片。

恍如回到《九龍城寨之圍城》片場

四仔及魚蛋妹甫進場已被街巿的復古設計震撼得「嘩嘩聲」，恍如回到《九龍城寨之圍城》的片場一樣，更有不少街坊上前索合照，四仔更化身「師奶殺手」，人氣高企！期間四仔扮拉人力車接載魚蛋妹，又狂擦砵仔糕，童心未泯；魚旦妹則到「城寨丸王」挑選心頭好，拿回家中加餸，想不到年紀小小的她，如此精打細算！  

身為肌肉猛男的「四仔」German原來是個住家男，經常到街巿買餸煮飯，廚藝雖未算了得，但絕對不會虧待自己。他說:「我很喜歡到『香港街巿』買餸，事關乾淨又有冷氣，不用身水身汗。今次可以跟『香港街巿』合作，感到開心又好玩，看到逸東街市以九龍城寨作 主題，相當欣賞。」至於，「魚蛋妹」菁菁表示甫踏入「香港街巿」便有熟悉的感覺:「拍攝《九龍城寨之圍城》時在搭景中待了很久，今次就像重遊舊地，那些招牌、晾衫竹及餐廳均與片場差不多，因為我平時放學也會跟爸爸到街巿買餸，想不到街巿也可以裝修成這個樣子」 。

菁菁在校園內人氣急升

菁菁透露老師及同學最近才知道她有份拍攝《九》片，經常詢問拍攝趣事，令她在校園內人氣急升 ；她說：「我很喜歡拍攝工作，也不怕辛苦，自己也會分配好時間去兼顧學習及拍戲，今次跟German哥哥的對手戲不多，希望下次可以跟他學習更多，加上我對打翻等動作也有興趣，如果父母許可，我也想到他的動作學校上課呢！」

逸東街市內外裝潢均以九龍城寨為設計概念，包括髮廊、戲院、涼茶舖及當舖等，加上巿面上「一物難求」的英式郵筒，恍如帶領街坊們重返7、 80年代的九龍城寨 ，其中最引人注目莫過於重塑昔日飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，更是香港著名紮作工藝大師 – 夏中建先生專誠為「香港街市」製作 ，有別於傳統紙紮製成品以竹、竹篾 、紗紙及絹布等紮成，夏師傅今次刻意改用黃帝布、鐵線及角鐵等物料製作 ；飛機外觀及機身設計均參照實物，造型極為細緻。「香港街巿」為慶祝普天同慶的父親節 ，更推出一連串優惠，$1砵仔糕 、$10叉燒飯，慰勞一直辛勤為家庭付出的各位爸爸！

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