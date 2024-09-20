九龍城寨之圍城︱代表香港出戰奧斯卡 報名角逐最佳國際電影

「香港電影製片家協會」按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國際電影」之選片準則，決定推薦由鄭保瑞導演執導，莊澄、葉偉信監製，古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演的賣座電影《九龍城寨之圍城》，並代表香港角逐第97屆奧斯卡頒獎禮的最佳國際電影 (The International Feature Film，即最佳外語片)。
導演與眾星興奮回應
導演鄭保瑞收到好消息有以下回應：「好開心，好榮幸！」
其他主角也發表興奮心情，古天樂表示：「好開心，電影《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際電影，覺得好榮幸，我第一次憑香港電影入圍奧斯卡，可以將香港嘅武術同情懷帶到去全世界，讓更多人了解香港電影，同時間可以帶領新一代演員邁向國際，感到非常興奮。」
林峯亦回應：「多謝各界對《九龍城寨之圍城》嘅欣賞，仲有機會走進奧斯卡，呢齣電影係整個團隊嘅努力，榮幸能夠參與。」
劉俊謙則說：「聽到《九龍城寨之圍城》能夠有機會代表香港電影去到奧斯卡參賽，感恩觀眾對呢部電影嘅支持，亦都好榮幸有份參與。不管結果如何，團隊上下一心的努力，今天的成績已經是對我們最大的的肯定。」
伍允龍回應指：「第一個反應好驚喜同興奮，估唔到自己喺美國睇香港功夫片長大，兜返一個圈，估唔到自己有份參演嘅香港功夫電影會喺奧斯卡出現，非常感謝《九龍城寨之圍城》團隊嘅付出。」
同樣憑該片帶旺人氣的胡子彤謂：「非常有幸參與《九龍城寨之圍城》演出，亦非常榮幸得到這個機會角逐奧斯卡，無論角逐成功與否，都是對團隊一個肯定。希望今次有機會角逐奧斯卡的事情，令到本地電影業界更有動力做好香港電影。」
張文傑亦說：「《九龍城寨之圍城》代表香港角逐奧斯卡最佳國際電影，好榮幸同開心，係團隊努力成果，希望透過今次讓更多人喜歡香港電影，香港動作電影。」第97屆奧斯卡頒獎禮鐵定2025年3月2日舉行，各獎項提名會在明年1月17日正式公布。