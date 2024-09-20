九龍城寨之圍城︱代表香港出戰奧斯卡 報名角逐最佳國際電影

「香港電影製片家協會」按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國際電影」之選片準則，決定推薦由鄭保瑞導演執導，莊澄、葉偉信監製，古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演的賣座電影《九龍城寨之圍城》，並代表香港角逐第97屆奧斯卡頒獎禮的最佳國際電影 (The International Feature Film，即最佳外語片)。

導演與眾星興奮回應

導演鄭保瑞收到好消息有以下回應：「好開心，好榮幸！」

其他主角也發表興奮心情，古天樂表示：「好開心，電影《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際電影，覺得好榮幸，我第一次憑香港電影入圍奧斯卡，可以將香港嘅武術同情懷帶到去全世界，讓更多人了解香港電影，同時間可以帶領新一代演員邁向國際，感到非常興奮。」