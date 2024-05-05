九龍城寨之圍城｜伍允龍謝票試手遭戇男偷襲撞跌　高EQ表現獲激讚

而家唔少本地電影都會搞謝票場，開畫4日已經錄得千五萬票房嘅《九龍城寨之圍城》都唔例外，主角之一伍允龍喺謝票時會同觀眾示範功夫招數「寸勁」，但係尋日有網民拍得嘅片段所見，伍允龍示範「寸勁」後，被選中嘅男觀眾竟然向伍允龍郁手！

據知事發於將軍澳一戲院，片段所見，一名似乎好想參與「寸勁」示範嘅觀眾，喺伍允龍準備時已經「露兩手」擺架勢，更出腳踢向伍允龍，現場觀眾睇到嘩嘩聲，但伍允龍似乎好淡定冇理會。到伍允龍搵呢位男觀眾示範「寸勁」時，男觀眾又似乎「肴底」叫身後嘅林峯頂一頂，而伍允龍一出招當堂將男觀眾震到退後幾步。