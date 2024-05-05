熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-05 13:15:07

九龍城寨之圍城｜伍允龍謝票試手遭戇男偷襲撞跌　高EQ表現獲激讚

分享：

伍允龍為《九龍城寨之圍城》謝票時被無品男觀眾暗算

而家唔少本地電影都會搞謝票場，開畫4日已經錄得千五萬票房嘅《九龍城寨之圍城》都唔例外，主角之一伍允龍喺謝票時會同觀眾示範功夫招數「寸勁」，但係尋日有網民拍得嘅片段所見，伍允龍示範「寸勁」後，被選中嘅男觀眾竟然向伍允龍郁手！

據知事發於將軍澳一戲院，片段所見，一名似乎好想參與「寸勁」示範嘅觀眾，喺伍允龍準備時已經「露兩手」擺架勢，更出腳踢向伍允龍，現場觀眾睇到嘩嘩聲，但伍允龍似乎好淡定冇理會。到伍允龍搵呢位男觀眾示範「寸勁」時，男觀眾又似乎「肴底」叫身後嘅林峯頂一頂，而伍允龍一出招當堂將男觀眾震到退後幾步。

戇男：你係咪輸俾我！

示範完，男觀眾伸手想同伍允龍擊掌，但竟然出陰招，趁伍允龍唔提防之下用膊頭撞跌伍，之後仲問伍「你係咪輸俾我！」，嚇到工作人員即刻帶走該名男子，而林峯亦幫手解圍著男觀眾唔好衝動。伍允龍被撞後未有反擊，用返戲中嘅角色設定講笑話：「你地睇到啦，我唔識神打架」。

唔少網民睇完都大鬧男觀眾無品出陰招，認為該男子似係學過功夫，但武德欠奉。相比之下伍允龍高EQ表現處變不驚就贏得網民讚賞。亦有網民質疑，呢場「切磋」係真定「事先準備」嘅。有傳媒向伍允龍一方了解，但對方表示不作回應。

Ad Block

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

張文傑在《九龍城寨之圍城》演四仔。 胡子彤在《九龍城寨之圍城》演十二少。 林峯在《九龍城寨之圍城》演陳洛軍。 劉俊謙在《九龍城寨之圍城》演信一。 張文傑在《九龍城寨之圍城》演滿身傷痕的四仔，每天花3小時化妝。 鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，還原度非常高。 《九龍城寨之圍城》過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈。 《九龍城寨之圍城》的武術指導是《浪客劍心》的谷垣健治。 單看這個還原度可能比真九龍城寨更城寨的場地佈置以及美術設計，都已經值回票價。 《九龍城寨之圍城》勢如破竹，甫開畫即打破多項紀錄。
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受