九龍城寨之圍城｜伍允龍謝票試手遭戇男偷襲撞跌　高EQ表現獲激讚

而家唔少本地電影都會搞謝票場，開畫4日已經錄得千五萬票房嘅《九龍城寨之圍城》都唔例外，主角之一伍允龍喺謝票時會同觀眾示範功夫招數「寸勁」，但係尋日有網民拍得嘅片段所見，伍允龍示範「寸勁」後，被選中嘅男觀眾竟然向伍允龍郁手！
據知事發於將軍澳一戲院，片段所見，一名似乎好想參與「寸勁」示範嘅觀眾，喺伍允龍準備時已經「露兩手」擺架勢，更出腳踢向伍允龍，現場觀眾睇到嘩嘩聲，但伍允龍似乎好淡定冇理會。到伍允龍搵呢位男觀眾示範「寸勁」時，男觀眾又似乎「肴底」叫身後嘅林峯頂一頂，而伍允龍一出招當堂將男觀眾震到退後幾步。
戇男：你係咪輸俾我！
示範完，男觀眾伸手想同伍允龍擊掌，但竟然出陰招，趁伍允龍唔提防之下用膊頭撞跌伍，之後仲問伍「你係咪輸俾我！」，嚇到工作人員即刻帶走該名男子，而林峯亦幫手解圍著男觀眾唔好衝動。伍允龍被撞後未有反擊，用返戲中嘅角色設定講笑話：「你地睇到啦，我唔識神打架」。
唔少網民睇完都大鬧男觀眾無品出陰招，認為該男子似係學過功夫，但武德欠奉。相比之下伍允龍高EQ表現處變不驚就贏得網民讚賞。亦有網民質疑，呢場「切磋」係真定「事先準備」嘅。有傳媒向伍允龍一方了解，但對方表示不作回應。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈