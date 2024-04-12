九龍城寨之圍城｜入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」 武打共鳴情懷揚威國際

港產小說漫畫動作電影《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），剛公佈獲選入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」。《九龍城寨之圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治（Kenji）任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康及蔡思韵主演，洪金寶友情主演。

對上一次入圍康城影展非競賽類別「午夜展映單元」的港片是2013年由杜琪峯導演執導的電影《盲探》，相隔11年再有港片獲選入圍，「午夜展映單元」入圍要求門檻甚高，過往例子藝術性與商業性均達極高水平，並取得平衡，王家衛、杜琪峯兩位殿堂級導演是港片在康城影展過往30年的常客，這次由鄭保瑞導演傳承接力，證明評審皆認為《九龍城寨之圍城》是極具實力的高水平優質猛片。而康城影展將於本年5月14日至5月25日於法國當地舉行。

電影籌備經歷好多困難

《九龍城寨之圍城》監製莊澄對於入圍康城「午夜展映單元」的喜訊回應說：「非常開心！呢齣戲2016年開始籌備，經歷好多困難，尤其是拍攝期間遇上Covid，大家都不離不棄，終於得到康城影展的認同。恭喜導演同台前幕後仝人！亦希望廣大觀衆支持！感謝！」監製葉偉信亦相當認同莊監製說法，期望大家別錯過好戲，記得入場支持。

導演回應說：「《九龍城寨之圍城》能入到康城『午夜展映』，好開心，好驚喜！呢部充滿香港獨有特色，非常本土的動作片，能夠在康城影展的舞台上給更多人看到是非常難得的機會，亦希望這只是一個開始，令遠在歐洲嘅觀眾繼續留意香港呢個地方和現在的香港電影！城寨雖然已經不在，但我們團隊好想用電影將佢保留下來，令多啲觀眾認識。」