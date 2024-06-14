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娛樂
2024-06-14 11:33:01

九龍城寨之圍城｜入圍韓國富川國際電影節 煞科彩蛋首曝光「城寨四少」有人哭了(有片)

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「城寨四少」戲裡戲外盡見默契。

「城寨四少」戲裡戲外盡見默契。

《九龍城寨之圍城》喜訊浪接浪，港澳總票房已衝破1億，在海外亦獲讚譽，繼入圍康城影展「午夜單元」後，亦入圍第二十八屆富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival），並獲選閉幕電影。為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，片尾彩蛋見四子與導演完成殺科戲，而在魚排乾杯慶祝，其間更有不只一人落下男兒淚，戲裡戲外盡見四子情誼。

「城寨四少」共同出生入死，守護城寨。(《九龍城寨之圍城》劇照) 龍捲風愛惜年輕人，鄭保瑞導演認為古天樂是最適合人選。(《九龍城寨之圍城》劇照) 劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」(《九龍城寨之圍城》劇照) 胡子彤形容：「龍捲風基本上就等如城寨。」(《九龍城寨之圍城》劇照) 張文傑表示，城寨四少有時玩搞著gag演，埋位時就能撞出火花。(《九龍城寨之圍城》劇照)

在製作特輯中，古天樂、城寨四少與導演鄭保瑞分享感受，林峯說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」張文傑說：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，會玩着搞gag，但邊搞在埋位時就撞出火花。」

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《九龍城寨之圍城》入圍第二十八屆富川國際奇幻電影節。 林峯表示，城寨四少好有默契，有助他捉住自己角色。(《九龍城寨之圍城》劇照) 劉俊謙憑演信一人氣急升，被封為國民老公。(《九龍城寨之圍城》劇照) 鄭保瑞導演拍《九龍城寨之圍城》時，特地找香港新一代演員合作。

古天樂似龍捲風 愛惜後生仔 

將於712日出席富川國際奇幻電影節首映禮及紅地毯儀式的鄭保瑞表示，「好想搵香港新一代演員合作，我睇過佢哋作品，佢哋嘅氣質幾似漫畫中角色，而要搵一個有啲經歷嘅人，這個年齡層，林峯是個好選擇。龍捲風幾愛惜後生仔，佢仲喺關鍵時刻都幫過呢幾個後生仔，搵演員時我直接諗起古仔，一個有經驗演員，喺呢個圈有位置，佢同一班年青演員關係，佢有適當高度，但唔會有好大距離，呢種關係幾似龍捲風同佢哋嘅關係。」胡子彤說：「龍捲風基本上就等如城寨。」古天樂說：「我嘅角色係唔想佢哋去繼承呢個地方，而係守望相助去幫助城寨每個人嘅生活。」

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