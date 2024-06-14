九龍城寨之圍城｜入圍韓國富川國際電影節 煞科彩蛋首曝光「城寨四少」有人哭了(有片)

《九龍城寨之圍城》喜訊浪接浪，港澳總票房已衝破1億，在海外亦獲讚譽，繼入圍康城影展「午夜單元」後，亦入圍第二十八屆富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival），並獲選閉幕電影。為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，片尾彩蛋見四子與導演完成殺科戲，而在魚排乾杯慶祝，其間更有不只一人落下男兒淚，戲裡戲外盡見四子情誼。

在製作特輯中，古天樂、城寨四少與導演鄭保瑞分享感受，林峯說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」張文傑說：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，會玩着搞gag，但邊搞在埋位時就撞出火花。」