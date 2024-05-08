九龍城寨之圍城｜劉俊謙演信一成全民老公 5．11現身謝票「劉太」要撲飛

《九龍城寨之圍城》最多的評價是「劉俊謙好靚仔」。

《九龍城寨之圍城》自上映以來叫好又叫座，截至今天(8日)下午1時，香港澳門總票房是$26,877,794，認真可喜可賀！今日林峯、胡子彤、張文傑到尖沙咀出席活動為電影宣傳，而戲中的「信一」劉俊謙將於5月11日現身不同戲院謝票，一眾「劉太」要見老公便要努力撲飛了！

劉俊謙在《九龍城寨之圍城》演信一，由於表現及造型都非常吸睛，連日來成為Threads的熱話，人人都大讚「劉俊謙好靚仔」，更有不少人自稱是「劉俊謙老婆」。由於劉俊謙現時為另一部作品《我在這裡等你》跟范少勳在台灣宣傳，因此近日香港的謝票活動只見到林峯、胡子彤、張文傑、伍允龍等，當5月11日謝票時間公布之後，「劉俊謙老婆」已經表示要入場支持「老公」。

劉俊謙去年開始不時香港、台灣兩邊走，參與不少台灣製作，包括電影《小曉》和Netflix台劇《此時此刻》，現時他在當地的人氣亦非常高，就連小S也成為他的粉絲。而劉俊謙亦有參與張家輝執導的新作《贖夢》，此片亦開始做宣傳，因此「劉俊謙好靚仔」這個字眼有望洗足一年版。

參與不少台灣作品

劉俊謙去年開始不時香港、台灣兩邊走，參與不少台灣製作，包括電影《小曉》和Netflix台劇《此時此刻》，現時他在當地的人氣亦非常高，就連小S也成為他的粉絲。而劉俊謙亦有參與張家輝執導的新作《贖夢》，此片亦開始做宣傳，因此「劉俊謙好靚仔」這個字眼有望洗足一年版。

曾立志做運動員

網民亦開始翻查劉俊謙的資料，原來他從未想過會成為演員，自小熱愛運動的他，更成功考入賽馬會體藝中學，立志當運動員或體育老師，惟中二因為腳傷令他大受打擊，更索性收埋自己，直至有同學建議他加入劇社，他透過演出抒發到情緒而愛上演戲。中學畢業之後，更成功考入香港演藝學院戲劇學院。

之後他開始參與舞台劇、電影及電視演出，於2020年憑《幻愛》奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男主角及第14屆香港電影導演會年度大獎最佳新演員，同年獲第39屆香港電影金像獎最佳新演員獎和第57屆金馬獎最佳新演員提名。