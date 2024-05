九龍城寨之圍城｜劉俊謙被外國觀眾一句話感動 林峯咀兄弟嗌好濕：去到法國變法式

香港電影獲掌聲 希望不是個別例子

劉俊謙最深刻是有現場觀眾等候多時,終等到香港電影再參展:「佢話waiting for the come back,呢句說話喺我內心重量好大,香港電影都沉寂咗段時間,唔希望係個別例子,希望呢套戲係一個開始,為整個行業打打氣,一齊再做好香港電影。」胡子彤表示很珍惜這次機會,因為不知何時再可踏足康城,「其次香港電影好似再次、重新被世界觀眾認可,呢樣好感動!」

籲耐心等候前傳和續集

電影突破6000萬,林峯與康城影展期間咀3兄弟慶祝,問到滋味如何?他笑言,「好濕呵!我諗住係男人兄弟式咁錫,唔知係咪去到法國變法式(濕吻)!」電影宣布開拍前傳和續集,林峯承諾只要叫到,四子定必參與。胡子彤則請大家耐心等候,劇本非常緊要,導演鄭保瑞另有工作,但已開始處理劇本。