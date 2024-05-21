九龍城寨之圍城｜劉俊謙被外國觀眾一句話感動 林峯咀兄弟嗌好濕：去到法國變法式

林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑上周跟古天樂與導演鄭保瑞出席康城影展，從法國返港後隨即出席《九龍城寨之圍城》「520特別謝票場」，城寨四少趁「520」向觀眾送花派心心。電影在康城獲觀眾長達10分鐘的掌聲，張文傑當場落下男兒淚，「拍手拍到個心離開咗，個心扯住扯住，真係好感觸，我哋拍咗套啲人咁鍾意嘅戲。」林峯自言仍沉浸在當晚的興奮感覺，「好開心今次帶住我哋香港電影去咗咁大型嘅電影節，可以同全世界觀眾一齊睇，睇到佢哋嘅反應，我哋覺得係咩都值得。」林峯直言，起初擔心觀眾未必能感受戲中的本土情懷，但看到觀眾的反應，3子也有點眼濕濕，是開心的感動。

香港電影獲掌聲 希望不是個別例子

劉俊謙最深刻是有現場觀眾等候多時，終等到香港電影再參展：「佢話waiting for the come back，呢句說話喺我內心重量好大，香港電影都沉寂咗段時間，唔希望係個別例子，希望呢套戲係一個開始，為整個行業打打氣，一齊再做好香港電影。」胡子彤表示很珍惜這次機會，因為不知何時再可踏足康城，「其次香港電影好似再次、重新被世界觀眾認可，呢樣好感動！」

籲耐心等候前傳和續集

電影突破6000萬，林峯與康城影展期間咀3兄弟慶祝，問到滋味如何？他笑言，「好濕呵！我諗住係男人兄弟式咁錫，唔知係咪去到法國變法式(濕吻)！」電影宣布開拍前傳和續集，林峯承諾只要叫到，四子定必參與。胡子彤則請大家耐心等候，劇本非常緊要，導演鄭保瑞另有工作，但已開始處理劇本。