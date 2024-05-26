九龍城寨之圍城｜古天樂媽媽現身鄭保瑞母校活動 呼籲大家支持香港電影

《九龍城寨之圍城》榮登香港電影史上華語影片總票房第3位，成功斐然。鄭保瑞的母校中華基督教會基協中學日前舉辦電影觀賞活動，由校友會包場，邀請同學及校友入場欣賞《九龍城寨之圍城》，更請來古天樂媽媽李綺雯及同是校友的呂陳慧貞出席支持。

古媽媽︰好好欣賞呢部戲 古媽媽在活動上謙稱自己不擅辭令，但很感謝大家對《九龍城寨之圍城》的支持。她表示電影是天下一有份參與製作，盼不會失禮大家。她說︰「多謝各位今天來臨呢度欣賞，呢部由天下一電影製作有限公司製作，亦都係你哋校友鄭保瑞導演執導，聽講佢拎咗獎，我哋恭喜佢！亦都好多謝呂太邀請，衷心感謝！希望你哋可以好好欣賞呢部戲嘅動作、演員嘅動作同演技，希望唔好令你哋失望，唔好失禮大家，我唔係好識講嘢，唔好意思！多謝你哋！」

鄭保瑞錄音支持 鄭保瑞雖未有現身，但他亦有預先錄音在活動上播出。他說︰「多謝各位校友，多謝各位阿Sir同Miss支持《城寨》，我都好想返嚟學校同大家聚下，希望之後有機會，因為呢排真係好忙，返唔到嚟見大家！但係我知道大家都有睇我部戲，我係好開心！希望下年見到啦！多謝大家！」

古媽媽︰支持香港電影 古媽媽與在場不同人士拍照留念，來者不拒，非常親民。她更留下來欣賞完整部電影才離開。她邊走邊著大家要多多支持香港的電影。副校長黃煥輝表示很開心學校人才輩出，同時亦希望透過不同活動團結校友，也讓更多人知道基協是一所在黃大仙區歷史悠久的學校。