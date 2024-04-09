九龍城寨之圍城｜古天樂對打洪金寶戲獲讚賞 大哥大周日接受金像獎頒發終身成就獎

港產小說漫畫動作電影鉅獻《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），籌備經年，將於5月1日隆重上映，今天發布《製作特輯‧動作篇》，片中看所有男演員均瞓身演出激烈武打場面，演活原著余兒筆下故事角色，以武打動作美學展現，打出最強動作猛片，洪金寶與古天樂更首次上演銀幕對打，二人出手非同小可，古仔上演驚世絕技，就連殿堂級動作導演洪金寶亦大讚古仔打得出色，今次戲中所見的武打場面絕對是高手過招，屬非一般的動作電影，今天同時釋出最新電影海報。 《九龍城寨之圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治(Kenji)任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演，洪金寶友情演出。

全員瞓身激鬥 《製作特輯‧動作篇》見到林峯展現靈活身手，飛簷走壁，跳躍瞓身，揮舞雙斧以寡敵眾等場面令人看得熱血沸騰，被古天樂、任賢齊打飛的場面，相信令觀眾看得目定口呆，還有劉俊謙騎飛電單車，胡子彤利落揮武士刀，張文傑凌空分腿，一齊在抗敵當中施展超凡身手動作，繼而洪金寶與古天樂對打，舞動長棍怒插古仔喉嚨一場亦是焦點所在。武打動作見稱的伍允龍踢飛電單車，黃德斌的盲眼造型同時流出，並分享眾演員在拍攝前經過的艱苦動作訓練，短短3分鐘預告已令觀眾腎上腺素飆升。 鄭保瑞導演透露，這部電影有適當的真實，他說：「我的概念是，像睇港產漫畫，應該比真實更多，是有漫畫感覺的動作。有些設計可以大膽，但拍出來要實在。」動作指導谷垣健治表示，通過很多嘗試及錯誤找到動作的定位，他說：「第一日就要拍龍捲風必殺技，我們很多嘗試，拍出來就找到了感覺，古生每一下都是真力，洪金寶大哥都會用盡全力去做，是最美麗的事情。」古仔與大哥拍完扭打，隨即問候大哥狀況，洪金寶風趣回應：「冇事﹗痛啫﹗」在片中看到林峯撞到手踭流露出痛苦表情，力臻完美要求重拍等，他說：「用了一個月的訓練基本拳術，希望識拳術的人覺得有真實感。」任賢齊興奮分享：「今次要學洪拳、紮馬，一班年輕演員，攞西洋刀、駕電單車追逐，跳躍及動作拍攝都非常精彩。」伍允龍說：「為我角色王九設計了一些怪招，因為不能太傳統。」