九龍城寨之圍城｜林峯搣甩花拳繍腿 古天樂洪金寶大讚全員打得好睇

港產小說漫畫動作電影鉅獻《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），定於5月1日隆重上映，片長126分鐘，拳拳到肉，打足100分鐘，武打動作美學展現，打出最強動作猛片，九龍城寨活現眼前，最新角色海報同時曝光。 導演鄭保瑞指，今次是「小說版 x 漫畫版 x 電影版」平衡三方的一次破天方合作， 電影版有改編小說和結合漫畫，當然亦有電影版自身獨有創作內容、造型以至動作，鄭保瑞說：「好難得可以同余兒、劍僑兩位創作人合作，他們給我很大空間，余兒只有一個要求，不改動原著故事人物關係，以及當中兄弟間的熱血，劍僑讓我在他的漫畫世界與我的電影領域取得平衡，不論造型或打鬥上，寫實亦帶點漫畫式誇張，所以我會形容今次為小說、漫畫聯乘電影好成功的跨媒體合作。」

電影《九龍城寨之圍城》電影中更是連場緊張刺激的武打動作、單挑對戰、廝殺場面，絕不簡單，是次邀得谷垣健治（Kenji）擔任動作指導，為今次演員度身訂造令人驚嘆的動作場面，演員接受連串動作訓練，資深動作指導洪金寶及古天樂皆大讚所有演員打得好看，是近年難得一見的動作電影，洪金寶說：「武指做得很好，很賣力。」 古仔說：「大部份演員由不懂打，訓練到識打，是一件極辛苦的事，一路拍攝看到喜出望外，見到每個人辛苦鍛鍊的成果，成為十分好看的電影。」當中包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，四子在戲中齊上齊落，四人聯手惡鬥伍允龍飾演的王九更是重頭戲。

林峯肩負重任，在戲中由頭打到尾的，他說：「其實今次的動作同過往完全不同，我今次是由零開始重新學習，好多謝武指Kenji及其武術團隊，他們真是非常專業的武術團隊，讓我大開眼界，未開拍前我們已訓練一個月，我拍了20多年戲，雖然有多少動作，但今次才是真正的接觸對打， Kenji的要求非常高，務求真實感，一個月的訓練是重拾基本的拳術，我以前沒有接觸過拳擊，完全不知道出拳是這樣，以前是花拳繡腿，今次希望讓認識武術的朋友都認為有真實感，觀眾睇到有衝擊力， Kenji度了很多不同武打招數、方式、場景，我由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面，觀眾不會純粹覺得只是看動作片，今次所有參與的團員都覺得有新的挑戰，讓觀眾感覺到大家好打得。」