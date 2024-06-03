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娛樂
2024-06-03 13:32:00

九龍城寨之圍城｜《省港旗兵》《阿飛正傳》實地城寨取景成經典

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九龍城寨之圍城｜《省港旗兵》《阿飛正傳》實地城寨取景成經典

九龍城寨之圍城｜《省港旗兵》《阿飛正傳》實地城寨取景成經典

這個五月，香港最火熱的話題，必定首推電影《九龍城寨之圍城》。截至5月28日，累積28日票房達到8,250萬，現正向破億關口衝刺。

九龍寨城（正名九龍寨城）的神秘面紗，加上傳奇歷史，令它成為不少港產片前往實地取景。即使九龍寨城清拆消失，仍有電影製作團組願意千辛萬苦還原寨城的場景，拍攝昔日的寨城故事。你又記得有哪些電影取景或取材自九龍寨城？

文章出處：「當代中國」網站

《省港旗兵》為導演麥當雄開創了「省港旗兵系列」電影，也影響到日後的港產警匪片。（圖片來源：《省港旗兵》電影海報） 電影《省港旗兵》尾段的警匪槍戰，是在九龍寨城實地取景的。（網上圖片） 《省港旗兵》中的寨城診所戲，也是在九龍寨城內的真實診所內拍攝。（網上圖片）

80年代經典警匪片《省港旗兵》 九龍寨城暗黑窄巷激烈槍戰

80年代，香港電影正值黃金時代，其中一部經典作品《省港旗兵》就曾在九龍寨城實地取景。

1984年上映的《省港旗兵》，以寫實手法拍攝，影像中畫面暴力，卻是震撼人心。故事講述由內地到港的犯罪分子，俗稱「大圈仔」，來港搶劫珠寶店及金舖，因而與警方展開正邪之戰。電影尾段指賊人被警察追捕下，逃進九龍寨城，在暗黑窄巷展開激烈槍戰。

電影《阿飛正傳》結尾，梁朝偉扮演的賭徒梳理頭髮準備出門的戲份，是在九龍寨城內實景拍攝。（網上圖片） 電影《阿飛正傳》中，有不少影壇巨星參與，包括張曼玉和梁朝偉。他們都曾在九龍寨城拍攝，可惜片段最終未有剪入電影中。（圖片來源：官方劇照）

《阿飛正傳》梁朝偉整裝一幕 原來在九龍寨城實景拍攝

1990年，王家衛執導的第二部電影《阿飛正傳》，雲集多位巨星演出，包括張國榮、劉德華、張曼玉、劉嘉玲、張學友、梁朝偉等。故事圍繞張國榮飾演的阿飛，其愛情、友情、親情及尋根的故事。

電影結尾時，梁朝偉飾演的賭徒在狹小房間內整裝待發，對着鏡子梳理頭髮，準備出門，而拍攝場地正是九龍寨城。

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電影《跛豪》講述毒梟「跛豪」由內地偷渡來港，輾轉成為毒梟的故事。（圖片來源：《跛豪》電影海報） 電影《跛豪》初段講述主角吳國豪抵港後，在九龍寨城一帶工作和居住，影片中一些片段是在九龍寨城實地拍攝的。（圖片來源：網上截圖）

《跛豪》呂良偉偷渡來港後早年生活 不少片段也在九龍寨城取景

1991年上映的《跛豪》，講述呂良偉飾演的吳國豪，由內地偷渡來港，輾轉成為一代毒梟的故事。電影初段講述吳國豪來港後的生活，當中一些影片片段就是在九龍寨城取景的。

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電影《重案組》中，九龍寨城的爆破場面，都是真實無花假的，不是後期的電腦特技效果。（網上圖片） 電影《重案組》中，不少動作和槍戰場面都是在九龍寨城拍攝。（圖片來源：官方劇照） 《重案組》是九龍寨城清拆前最後一部實地取景的電影。（圖片來源：《重案組》電影海報）

最後一部九龍寨城取景電影 《重案組》真實爆破戲絕非特效

提起在九龍寨城拍攝的電影，不得不提《重案組》，皆因它是最後一部在九龍寨城實地取景的影片。

1993年上映的《重案組》，講述成龍飾演的重案組督察為追捕綁架了富豪的綁匪，走進寨城展開激烈槍戰、火災及破爆場面。由於電影拍攝時正值九龍寨城清拆前夕，故此有關方面特許電影攝製隊實地取景拍攝。所以，電影中九龍寨城的震撼爆破畫面，都是百分百真實的，絕不是電腦特技效果。

電影《追龍》中暗點又雜亂無章的九龍寨城窄巷。（網上截圖） 電影《追龍》特意在內地搭建昔日九龍寨城場景，重現昔日的寨城面貌。（網上截圖） 電影《追龍》講述60、70年代香港毒梟跛豪與探長雷洛的恩怨情仇，片中不少故事發生在九龍寨城中。（圖片來源：官方劇照）

《追龍》內地搭建九龍寨城 九成還原「三不管」地帶

1994年九龍寨城完成清拆，但2017年的港產片《追龍》，不惜在內地重建寨城面貌。電影講述1960、70年代香港毒梟跛豪和探長雷洛的恩怨情仇，當中不少故事都發生「三不管」的九龍寨城中。

電影搭建的九龍寨城跟真實的寨城相似度有多高？片中主角之一的劉德華，曾指差不多有九成相似，他形容場景也能夠做到寨城猶如迷宮的縱橫交錯。

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《九龍城寨之圍城》最後一幕，「城寨四少」站在九龍寨城的大廈簷篷上，看着天空中的飛機，充滿集體回憶的情懷。（圖片來源：官方劇照） 《九龍城寨之圍城》高度還原昔日九龍寨城的面貌。（圖片來源：官方劇照） 《九龍城寨之圍城》中的寨城，環境雜亂又黑暗，小巷縱橫交錯，周圍滿布電線及水管。（圖片來源：官方劇照） 《九龍城寨之圍城》中，龍捲風（古天樂飾演）主理的舊式理髮店，會否令你勾起對80年代理髮店的回憶？（圖片來源：官方劇照）

《九龍城寨之圍城》還原80年代寨城 雜亂無章「黃賭毒」氾濫

至於最新的寨城電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，也參考了《City of Darkness Revisited》由80年代尾至90年初拍攝的九龍寨城照片。

電影以1980年代的九龍城寨為背景，搭建還原這個早於1994年完成清拆的歷史上的「三不管」地帶、「黃、賭、毒」集散地。寨城內雜亂又黑暗，小巷縱橫交錯，恍如走進迷宮，周圍更滿布電線及水管，還有不少賭檔、妓寨和無牌牙醫，勾起不少人的深刻回憶。

不同的電影風格，拍出九龍寨城的各種面貌，你又最喜歡哪部作品呈現的寨城風情？

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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