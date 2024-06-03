這個五月，香港最火熱的話題，必定首推電影《九龍城寨之圍城》。截至5月28日，累積28日票房達到8,250萬，現正向破億關口衝刺。
九龍寨城（正名九龍寨城）的神秘面紗，加上傳奇歷史，令它成為不少港產片前往實地取景。即使九龍寨城清拆消失，仍有電影製作團組願意千辛萬苦還原寨城的場景，拍攝昔日的寨城故事。你又記得有哪些電影取景或取材自九龍寨城？
文章出處：「當代中國」網站
80年代經典警匪片《省港旗兵》 九龍寨城暗黑窄巷激烈槍戰
80年代，香港電影正值黃金時代，其中一部經典作品《省港旗兵》就曾在九龍寨城實地取景。
1984年上映的《省港旗兵》，以寫實手法拍攝，影像中畫面暴力，卻是震撼人心。故事講述由內地到港的犯罪分子，俗稱「大圈仔」，來港搶劫珠寶店及金舖，因而與警方展開正邪之戰。電影尾段指賊人被警察追捕下，逃進九龍寨城，在暗黑窄巷展開激烈槍戰。
《阿飛正傳》梁朝偉整裝一幕 原來在九龍寨城實景拍攝
1990年，王家衛執導的第二部電影《阿飛正傳》，雲集多位巨星演出，包括張國榮、劉德華、張曼玉、劉嘉玲、張學友、梁朝偉等。故事圍繞張國榮飾演的阿飛，其愛情、友情、親情及尋根的故事。
電影結尾時，梁朝偉飾演的賭徒在狹小房間內整裝待發，對着鏡子梳理頭髮，準備出門，而拍攝場地正是九龍寨城。
《跛豪》呂良偉偷渡來港後早年生活 不少片段也在九龍寨城取景
1991年上映的《跛豪》，講述呂良偉飾演的吳國豪，由內地偷渡來港，輾轉成為一代毒梟的故事。電影初段講述吳國豪來港後的生活，當中一些影片片段就是在九龍寨城取景的。
最後一部九龍寨城取景電影 《重案組》真實爆破戲絕非特效
提起在九龍寨城拍攝的電影，不得不提《重案組》，皆因它是最後一部在九龍寨城實地取景的影片。
1993年上映的《重案組》，講述成龍飾演的重案組督察為追捕綁架了富豪的綁匪，走進寨城展開激烈槍戰、火災及破爆場面。由於電影拍攝時正值九龍寨城清拆前夕，故此有關方面特許電影攝製隊實地取景拍攝。所以，電影中九龍寨城的震撼爆破畫面，都是百分百真實的，絕不是電腦特技效果。
《追龍》內地搭建九龍寨城 九成還原「三不管」地帶
1994年九龍寨城完成清拆，但2017年的港產片《追龍》，不惜在內地重建寨城面貌。電影講述1960、70年代香港毒梟跛豪和探長雷洛的恩怨情仇，當中不少故事都發生「三不管」的九龍寨城中。
電影搭建的九龍寨城跟真實的寨城相似度有多高？片中主角之一的劉德華，曾指差不多有九成相似，他形容場景也能夠做到寨城猶如迷宮的縱橫交錯。
《九龍城寨之圍城》還原80年代寨城 雜亂無章「黃賭毒」氾濫
至於最新的寨城電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，也參考了《City of Darkness Revisited》由80年代尾至90年初拍攝的九龍寨城照片。
電影以1980年代的九龍城寨為背景，搭建還原這個早於1994年完成清拆的歷史上的「三不管」地帶、「黃、賭、毒」集散地。寨城內雜亂又黑暗，小巷縱橫交錯，恍如走進迷宮，周圍更滿布電線及水管，還有不少賭檔、妓寨和無牌牙醫，勾起不少人的深刻回憶。
不同的電影風格，拍出九龍寨城的各種面貌，你又最喜歡哪部作品呈現的寨城風情？
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