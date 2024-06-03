80年代經典警匪片《省港旗兵》 九龍寨城暗黑窄巷激烈槍戰 80年代，香港電影正值黃金時代，其中一部經典作品《省港旗兵》就曾在九龍寨城實地取景。 1984年上映的《省港旗兵》，以寫實手法拍攝，影像中畫面暴力，卻是震撼人心。故事講述由內地到港的犯罪分子，俗稱「大圈仔」，來港搶劫珠寶店及金舖，因而與警方展開正邪之戰。電影尾段指賊人被警察追捕下，逃進九龍寨城，在暗黑窄巷展開激烈槍戰。

《跛豪》呂良偉偷渡來港後早年生活 不少片段也在九龍寨城取景 1991年上映的《跛豪》，講述呂良偉飾演的吳國豪，由內地偷渡來港，輾轉成為一代毒梟的故事。電影初段講述吳國豪來港後的生活，當中一些影片片段就是在九龍寨城取景的。

最後一部九龍寨城取景電影 《重案組》真實爆破戲絕非特效 提起在九龍寨城拍攝的電影，不得不提《重案組》，皆因它是最後一部在九龍寨城實地取景的影片。 1993年上映的《重案組》，講述成龍飾演的重案組督察為追捕綁架了富豪的綁匪，走進寨城展開激烈槍戰、火災及破爆場面。由於電影拍攝時正值九龍寨城清拆前夕，故此有關方面特許電影攝製隊實地取景拍攝。所以，電影中九龍寨城的震撼爆破畫面，都是百分百真實的，絕不是電腦特技效果。