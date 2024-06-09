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娛樂
2024-06-09 14:20:00

九龍城寨之圍城｜票房勢破1億 郭富城爆彩蛋片段與古天樂廝殺

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「陳占一家」郭富城、林峯和蔡思韵首度合體為《九龍城寨之圍城》謝票。

「陳占一家」郭富城、林峯和蔡思韵首度合體為《九龍城寨之圍城》謝票。

《九龍城寨之圍城》(Twilight of the Warriors: Walled In)掀起港產動作片熱潮，截至昨日(8日)累積票房已衝破9500萬，衝擊香港史上最高票房華語電影《獨舌大狀》，配合電影加推長逾4分鐘的「超前導解鎖片段」，「陳占」郭富城首度攜同戲中演妻子的蔡思韵和兒子林峯「一家」齊人走訪多間戲院謝票，城城大爆彩蛋片段包含他與古天樂的廝殺片段，「足足拍咗3日！」

「陳占一家」郭富城、林峯和蔡思韵首度合體為《九龍城寨之圍城》謝票。 郭富城劇透《九龍城寨之圍城》彩蛋包含他與古天樂的廝殺戲。 林峯得知「父親」郭富城的功夫後，明白為何自己在《九龍城寨之圍城》打不死。 蔡思韵相信自己在《九龍城寨之圍城》角色好得打，因為能被郭富城看中。

預告《龍頭》交代與古天樂兄弟情 

對於觀眾期望《龍頭》及《終章》的開拍，郭富城相信導演會維持優質故事，「劇本應該會寫我和蔡思韵的夫妻感情，以及與古天樂的兄弟情。」郭富城表示，電影需要傳承，最重要是香港電影好，其胞姊亦因為得悉口碑好而罕有入場觀賞港產片，並大讚戲中所有演員都很出色。至於太太就要求城城陪伴才肯睇，或會趁端午節放假雙隻入場，女兒年紀太細暫不適宜看。

《九龍城寨之圍城》累積票房達9,500萬。 小影迷cosplay現身《九龍城寨之圍城》謝票場。

蔡思韵驚見林峯「BB」變巨嬰

蔡思韵與林峯「母子」同場，她笑言驚見身子由「BB」變巨嬰，並自認好打得，「我作為占嫂，有可能是好打的，因為髮廊中表示要幫手的三嬸，都可能是武功最強的一個，亦希望將《九龍城寨之圍城》的票房推到宇宙。」郭富城認同占嫂可能是武功高強，因為殺人王看得上眼的，一定絕不簡單。林峯笑言榮幸能與爸媽一齊出席謝票，林峯笑說：「我睇完知道爸爸殺人王如此利害，才知道點解陳洛軍是打不死，期待睇《龍頭》想知道爸媽點生我出來。」

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