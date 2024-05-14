九龍城寨之圍城｜總票房破4500萬 伍允龍分享會談演繹「王九」奸笑唔容易

矚目賣座電影《九龍城寨之圍城》好評如潮，票房節節攀升，昨日已帶再創佳績，累積票房衝破4500萬！截至今日下午3時，該片在香港及澳門總票房高達$46,745,608，明天佛誕假期料未來兩日票房仍繼續攀升。

為了進一步深入探討《九龍城寨之圍城》的魅力，ANICHI動漫一番街大搞展覽「城寨縮影：畫城紀」，並於5月13日舉辦行電影分享會「文字，功夫與漫畫的碰撞」。此次分享會邀請到了飾演反派「王九」的伍允龍，飾演「阿七」的喬靖夫，以及其他嘉賓從不同角度重新解讀這部作品。