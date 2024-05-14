九龍城寨之圍城｜總票房破4500萬 伍允龍分享會談演繹「王九」奸笑唔容易

矚目賣座電影《九龍城寨之圍城》好評如潮，票房節節攀升，昨日已帶再創佳績，累積票房衝破4500萬！截至今日下午3時，該片在香港及澳門總票房高達$46,745,608，明天佛誕假期料未來兩日票房仍繼續攀升。
為了進一步深入探討《九龍城寨之圍城》的魅力，ANICHI動漫一番街大搞展覽「城寨縮影：畫城紀」，並於5月13日舉辦行電影分享會「文字，功夫與漫畫的碰撞」。此次分享會邀請到了飾演反派「王九」的伍允龍，飾演「阿七」的喬靖夫，以及其他嘉賓從不同角度重新解讀這部作品。
分享會上，伍允龍分享了他在飾演王九時的心得。他表示，場境的真實感使得他能夠輕易地投入角色。起初，導演要求他展現王九的笑聲，但他花了很長時間才找到合適的演繹方式。而在拍打戲的過程中，大家會一起觀看回放，互相指出需要改進的地方。喬靖夫則坦言，雖然自己從未真正進入過城寨，但他深深地感受到城寨所散發的生命力。他表示，與大哥大洪金寶對打的場景是最具挑戰性的，因為場地狹小且機器眾多，需要小心應對，而且環境複雜，必須注意走位。這次分享會將為觀眾帶來一個全新的角度，讓嘉賓們從文字、功夫和漫畫的視角重新詮釋《九龍城寨之圍城》，無疑將為觀眾帶來更深入的了解和欣賞。