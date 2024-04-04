九龍城寨之圍城｜胡子彤被伍允龍踢爆面 入院縫15針後再開工

港產小說漫畫動作電影鉅獻《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），定於5月1日隆重上映，片長126分鐘，拳拳到肉，打足100分鐘，武打動作美學展現，打出最強動作猛片，九龍城寨活現眼前，最新角色海報同時曝光。 電影《九龍城寨之圍城》電影中更是連場緊張刺激的武打動作、單挑對戰、廝殺場面，絕不簡單，是次邀得谷垣健治（Kenji）擔任動作指導，為今次演員度身訂造令人驚嘆的動作場面，演員接受連串動作訓練，資深動作指導洪金寶及古天樂皆大讚所有演員打得好看，是近年難得一見的動作電影。當中包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，四子在戲中齊上齊落，四人聯手惡鬥伍允龍飾演的王九更是重頭戲。

劉俊謙

首次拍攝動作戲的劉俊謙，要應付打鬥場面，更要臨急學駕電單車，對於如何應付打鬥場面，謙說：「拍之前我接受幾次訓練，我自己動作經驗是零，沒有拍過動作片，好大壓力，好驚，我當下很靠動作指導Kenji，與及很專業的武師們，我自己都不知道做得好不好，很依重他們去示範，或指導我如何去做好一點。」 劉俊謙指有一些動作令自己滿意，他說：「今次第一次拍動作戲吊威吔，其實吊威吔不是想像中般容易，以為吊起就識飛，原來不是，其實吊威也只是輔助，讓觀眾覺得真是演員去做，吊威吔鏡頭拍了很多take，令自己有少少驚喜感覺。」本身不懂駕電單車的劉俊謙透露，拍之前只學了兩堂，更要在城寨的狹窄走廊拍攝，感覺驚恐是大挑戰。

盡力親自完成所有動作的子彤表示：「今次這部電影是我最多動作場面的電影，我自認是一個很搏命的人，所以盡可能所有動作都自己去做，今次遇到一些打翻的動作，不是想做就做到，需要經過專業的訓練，要多謝動作組教我如何將動作做好。」 胡子彤在拍ending時，被對手伍允龍踢爆面頰受傷，子彤說：「動作片一定有危險，受傷沒人想，剛巧那一腳踢高了，不好彩發生在我身上，好彩看得到受傷的只是我一個，大家都有大大小小的受傷，好似林峯傷腰及腳，German及謙都有傷，今次剛巧發生我身上只是意外，聯了15針，當時拍緊ending戲，如果拍不到就會影響劇組拍不完，自己有向導演講不好意思，沒想過這樣，聯針後立即返去讓化妝師了解如何處理化妝，看翌日能否來拍攝，不想特別講受傷。」