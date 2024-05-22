積極研究開放場景供打卡

林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑因為今次在戲中演出城寨四子，被喻為Kowloon Four，每次四出謝票皆成為焦點。片中飾演「四仔」的張文傑，孔武有力兼身手了得，其高難武打動作，引起不少觀眾注意，亦迷倒不少粉絲。現年7歲患有先天性心臟病、曾接受6次心臟手術的小鐵漢Kansas，亦是電影《九龍城寨之圍城》的影迷，因為這齣電影，而迷上張文傑飾演的「四仔」角色，更投入得在家用底褲改造面罩扮「四仔」，German從朋友中得悉小鐵漢的投入舉動，決定為小鐵漢再度戴上面罩，並親自拍片鼓勵對方，German說：「小鐵漢，我係四仔，我話你知，唔好再將條底褲擺喺塊面度，下次哥哥送個面罩畀你，所以你要俾心機讀書，快高長大，長大後做個出色英雄，加油！」