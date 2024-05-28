金像獎導演鄭保瑞力作《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），集合超凡動作及80年代香港情懷，自5月1日開畫至今票房不斷攀升，截至昨日（27/5），香港澳門總票房錄得$82,513,009，連續27天成為單日票房冠軍，並榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，而古天樂的科幻電影《明日戰記》就被取代跌落第3位。

同時，《九龍城寨之圍城》在各地票房報捷，內地已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞，新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，在台灣上映10天亦大收2128萬台幣。