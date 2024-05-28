金像獎導演鄭保瑞力作《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），集合超凡動作及80年代香港情懷，自5月1日開畫至今票房不斷攀升，截至昨日（27/5），香港澳門總票房錄得$82,513,009，連續27天成為單日票房冠軍，並榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，而古天樂的科幻電影《明日戰記》就被取代跌落第3位。
同時，《九龍城寨之圍城》在各地票房報捷，內地已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞，新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，在台灣上映10天亦大收2128萬台幣。
黃德斌獲觀眾激讚
黃德斌、胡子彤及張文傑，日前四出為電影謝票，有在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌說：「多謝你哋可以俾我哋睇到好似香港情書嘅電影，同埋黃德斌你真係好型呀﹗」參與謝票的德斌表示，雖然電影已上映一段時，很感動仍見到有不少觀眾入場支持，德斌說：「好開心齣戲好多新演員，可以同子彤佢哋一齊演出，佢哋真係非常受歡迎。」胡子彤則流露出一臉靦腆，笑容尷尬地說：「我哋要聽大佬講嘢。」對於司儀問到胡子彤鍾意龍捲風還是Tiger哥，子彤不加思索即回應：「Tiger哥！」子彤笑言當然是Tiger哥在場，就要這樣說。
胡子彤被邀當男友
日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友Kansas亦有到場觀看謝票場，Kansas以胡子彤戲中的造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬，對於被司儀歡哪個角色，該位小影迷表示：「喜歡十二少，因為他很好人。」胡子彤應觀眾要求即場演繹：「我冇跟錯呢個大佬﹗」子彤表示沒想過這樣緊張，而德斌對子彤的現場演繹表示收貨，司儀問到該發問的觀眾有否更大膽要求？該女觀眾語出驚人說：「大膽要求？胡子彤做我條仔啦﹗」子彤頓時驚訝得目定口呆，有點不知所措，尷尬得躲到德斌背後，並說：「你問大佬啦﹗」德斌笑言：「你都大個嘞﹗自己揸主意。」最後子彤建議回歸電影話題打圓場。