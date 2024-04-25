九龍城寨之圍城｜郭富城驚喜現身支持香港電影 古天樂被蔡思韵摑到休克(有片)

由出爐金像導演鄭保瑞執導，洪金寶、古天樂、任賢齊夥拍林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍等主演的動作電影《九龍城寨之圍城》，今日於沙田舉行慈善首映禮，主創團隊與演員輪流分享拍攝趣事，最驚喜是郭富城突然現身，其實戲中的城城與古天樂亦敵亦友，是林峯的父親，他打趣跟台下的林峯打招呼：「Hello，乖仔！」然後認真表示，「即使我冇份參演都會支持，因為鄭保瑞，同埋戲裡一班好好嘅演員，呼籲大家一齊嚟支持呢部電影，為香港電影加油！」活動安排簡單而隆重的「起飛」儀式，眾人掟出紙飛機，呼應戲中城寨眺望啟德機場飛機升降的畫面，寓意電影票房大賣。

古天樂被狂摑7、8巴 古天樂對於城城現身撐場感驚喜，雖然城城只是特邀演出，但兩人對打的動作戲拍足幾日，絕不簡單。他特別讚揚戲裡「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑等非常努力，尤為感動。古天樂被問誰最好打時，他笑言：「打得最好是蔡思韵，被佢打咗成晚，打到耳鳴。」蔡思韵(Ceci)自爆為了城城演的老公狠摑古天樂，摑到要用冰敷臉。古天樂受訪時表示，被Ceci摑了7、8巴，「第一巴已進入休克狀態，跟住幾巴掌都無晒反應，因為仲要繼續拍，唔止有掌印，我驚塊臉腫，仲要被摑到嗚嗚聲(耳鳴)聽唔到嘢，要成晚先至退，(有冇感後悔？)我叫佢出盡力，我驚好假。」

想跟老婆拍愛情床戲 獲金像獎終身成就獎的洪金寶，一直想傳承港產動作片，他表示：「今次拍一部止唔到血，要拍多幾部才能止血。希望《九龍城寨》能帶起香港動作片，讓年輕動作演員有更多機會，多啲老闆支持拍香港動作電影。」被問到哪位年輕演員的表現最驚艷時，他笑言，「古天樂，拍完《貪狼》就唔再擔心跟古生拍動作戲。」他指出跟年輕演員的對手戲不多，難以評論，至於可會再拍動作片，他自言較想做導演，演戲方面，他笑言，「最想演愛情床上戲，不過冇人請！」至於會選哪位對手？他表示。「個個都想要，最想當然係老婆啦！」洪天明亦攜同妻子和一對兒子到場支持父親。