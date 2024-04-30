九龍城寨之圍城｜郭富城「殺人王」隱藏角色造型曝光 鐮刀大戰古天樂

應屆金像獎導演鄭保瑞新片《九龍城寨之圍城》將於5月1日（明天）上映，該片在過去一星期舉行的優先場贏得熱烈反應，而電影中設置的強大隱藏角色，郭富城飾演殺人不眨眼的「殺人王」，日前終在首映禮上正式曝光！ 電影滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演，陣容還有任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康、蔡思韵及友情演出的洪金寶。在《九龍城寨之圍城》中，與龍捲風(古天樂飾演)一樣武功所向披靡的「殺人王」，出手兇悍不留情，相反對主人忠心耿耿，但對兄弟卻義無反顧，監製莊澄、葉偉信及導演鄭保瑞，決定將此重要角色設定為隱藏角色，所以在電影海報亦未能發現此角色的蹤影，希望在上映前讓觀眾有驚喜及期待，而能夠擔此重擔，又要能夠與古天樂飾演的龍捲風匹敵，必然是具懾場魅力的影帝級人馬來演出，如此重任就落在影帝郭富城身上。

今次郭富城願意作特邀友情演出，飾演心狠手辣、殺人如麻的「殺人王」一角，全因為郭富城對導演鄭保瑞的欣賞，加上兩人一直合作無間，彼此又是獨當一面的金像影帝及金像導演，可謂惺惺相惜。當鄭保瑞邀請郭富城客串飾演一個殺人不眨眼的兇殘殺人機器時，導演把角色設定及劇情向郭富城細意分析，以最大誠意打動了他，加上郭富城對《九龍城寨之圍城》的創作概念非常欣賞，希望為這部充滿熱血的作品出一分力，看畢劇本及角色設定之後，很快便答應演出。