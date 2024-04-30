九龍城寨之圍城｜郭富城「殺人王」隱藏角色造型曝光 鐮刀大戰古天樂

應屆金像獎導演鄭保瑞新片《九龍城寨之圍城》將於5月1日（明天）上映，該片在過去一星期舉行的優先場贏得熱烈反應，而電影中設置的強大隱藏角色，郭富城飾演殺人不眨眼的「殺人王」，日前終在首映禮上正式曝光！
電影滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演，陣容還有任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康、蔡思韵及友情演出的洪金寶。在《九龍城寨之圍城》中，與龍捲風(古天樂飾演)一樣武功所向披靡的「殺人王」，出手兇悍不留情，相反對主人忠心耿耿，但對兄弟卻義無反顧，監製莊澄、葉偉信及導演鄭保瑞，決定將此重要角色設定為隱藏角色，所以在電影海報亦未能發現此角色的蹤影，希望在上映前讓觀眾有驚喜及期待，而能夠擔此重擔，又要能夠與古天樂飾演的龍捲風匹敵，必然是具懾場魅力的影帝級人馬來演出，如此重任就落在影帝郭富城身上。
今次郭富城願意作特邀友情演出，飾演心狠手辣、殺人如麻的「殺人王」一角，全因為郭富城對導演鄭保瑞的欣賞，加上兩人一直合作無間，彼此又是獨當一面的金像影帝及金像導演，可謂惺惺相惜。當鄭保瑞邀請郭富城客串飾演一個殺人不眨眼的兇殘殺人機器時，導演把角色設定及劇情向郭富城細意分析，以最大誠意打動了他，加上郭富城對《九龍城寨之圍城》的創作概念非常欣賞，希望為這部充滿熱血的作品出一分力，看畢劇本及角色設定之後，很快便答應演出。
關於角色造型，郭富城與導演多番鑽研，「殺人王」現身於70年代，造型指導建議郭富城留當時流行之幼鬍鬚，並以唐裝、經典油頭造型現身，手執殺人武器，展示殺人不眨眼的氣勢，當中一場與「龍捲風」於天后古廟來個生死大戰，單是拍這一段情節，二人打至天昏地喑，也用了三天三夜，出來效果非常震撼。此外，飾演Tiger的黃德斌亦被「殺人王」在幫會大戰中重創右眼，因此Tigar哥對「殺人王」懷恨終生，「殺人王」出現場口不多，但亮眼非常。
郭富城日前驚喜現身首映，透露自己的角色其實是陳洛軍(林峯飾演)的爸爸，所以在場都有稱林峯「乖仔」。郭富城力讚《九龍城寨之圍城》的演員及幕後，用心拍攝一部精彩的香港電影，而他在拍攝時，亦與導演認真研究角色，全神貫注演繹每個動作，由於不少場面皆要手執尖銳武器對打，特別與古天樂一場生死之戰，亦要特別小心處理揮動武器場面，免生意外。除了動作打鬥，「殺人王」與「龍捲風」本是情同手足的好兄弟，所以有描寫兄弟情的一幕，古天樂更親手為郭富城剃鬚，場面溫馨。