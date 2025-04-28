九龍城寨之圍城｜電影《尋秦記》開拍六年被嘲都市傳說 古天樂：呢部戲今年會出街

第43屆香港電影金像獎頒獎禮已圓滿舉行，《九龍城寨之圍城》獲14項提名最終勇奪9個獎項，成績驕人。頒獎禮結束後，古天樂、導演鄭保瑞率領《九龍城寨之圍城》團隊到中環舉行慶功宴，林峯、伍允龍、胡子彤、張文傑及「魚蛋妹」王尹菁等一同出席，並接受傳媒訪問分享喜悅心情。

開拍「魚蛋妹」外傳？

對於《九龍城寨之圍城》成為今屆金像獎的大贏家，再奪最佳導演的鄭保瑞表示：「我一路喺現場一路好緊張，好多幕後團隊喺後面，當然佢哋付出好大努力，我一路都好緊急佢哋攞唔攞到獎，最後好開心，我哋攞到好多個獎。」鄭保瑞導演自言沒有想過可以奪得九獎，在場的林峯就笑住話：「九龍城寨吖嘛！」此時古天樂即插嘴：「我唔理，我好開心！真係攞好多獎，我真心開心。」今次證明《九龍城寨之圍城》這部戲走出海外，去日本、康城，今次揚威金像獎更證明大家的努力沒有白費。心情興奮的古生又叫「魚蛋妹」講兩句，她表示好開心，古生更打趣說既然可以開拍前傳及續集，可以開拍《九龍城寨》系列的「魚蛋妹」成長，「魚蛋妹」聽到即：「吓？」古生揚言有乜出奇？林峯笑指下一部輪到「魚蛋妹」要大顯身手。鄭保瑞未肯透露新作何時開拍，只表示「差唔多」。