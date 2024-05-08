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娛樂
2024-05-08 11:39:48

九龍城寨之圍城｜首周票房破2,500萬 古天樂搞到魚蛋妹標眼水急道歉

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《九龍城寨之圍城》勢如破竹，上映一周票房已達2,500萬。

《九龍城寨之圍城》勢如破竹，上映一周票房已達2,500萬。

應屆金像獎導演鄭保瑞執導新作《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In），古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客自5月1日開畫以來，有口皆碑，上映一周票房已直逼2,500萬(只計1/5-7/5，未計優先場，票房HK$24,435,991)，成為香港電影首周票房歷年第八位(香港地區)。劇組近日公開多段幕後花絮，其中由古天樂飾演的龍捲風，因為一舉動搞到演魚蛋妹的小童星王尹菁(菁菁)標淚水，cut機即時講sorry。

古天樂在《九龍城寨之圍城》演的龍捲風，因角色關係煙不離手。 古天樂手上香煙的煙霧不停吹向魚蛋妹。 魚蛋妹被煙霧搞到標眼水。 古天樂「搞喊」魚蛋妹，cut機後急急say sorry。 古天樂拎開香煙，以免煙霧吹向魚蛋妹。

忍到cut機好專業

龍捲風作為管理城寨治安的話事人，霸氣十足，同時又非常親民，不時與街坊閒聊，亦很重視街坊安危。劇情中魚蛋妹的母親被虐打致死，屍體閣在簷篷上，有人傷亡，龍捲風當然要親往現場視察。鏡頭外，古天樂因角色需要經常煙不離手，當時垂手拿著燃點香煙，煙霧湧向站在旁邊的魚蛋妹，令她的雙眼湧出眼淚，眼淚盈眶是符合劇情，但菁菁明顯相當難受，專業的她忍到導演叫「cut 機」，馬上用手撥走煙霧，古天樂見狀，急急向魚蛋妹道歉，並將拿著煙的右手搭在左肩上，盡量令煙霧遠離菁菁。不少網民留言大讚魚蛋妹可愛又專業，「妹妹好專業啊一直演到叫cut機細細個已經咁叻咁好戲有前途！」、「古老板無乜幾何俾人嫌棄」、「只有小朋友才食得住古仔」。

王尹菁在《九龍城寨之圍城》演魚蛋妹，喊戲一步到位，令不少觀眾睇到眼濕濕。 王尹菁《陰目偵信》與ERROR合作。

魚蛋妹曾與ERROR合作

王尹菁在戲中的喊戲一步到位，令不少觀眾睇到眼濕濕，其實菁菁拍攝經驗豐富，從6歲起已做模特兒及參演影視製作，曾與謝安琪拍廣告，參演過電影《陰目偵信》、《我的HeHe室友》、《把關者們》等，其中在《陰目偵信》與ERROR合作，演經常與梁業(肥仔)一起的阿妹，表現亮眼，她於2021年拍《九龍城寨》僅得7歲。

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