九龍城寨之圍城｜ 5.1 上映 古天樂龍捲風造型曝光 林峯變大隻仔以一敵十

由古天樂、林峯、伍允龍、任賢齊、黃德斌等合演的電影《九龍城寨之圍城》，定於5月1日上映。 香港漫畫家司徒劍僑筆下的《九龍城寨》，根據余兒原著小說繪畫，而電影《九龍城寨之圍城》重現80年代「三不管」九龍城寨的獨特景色，以緊張刺激的節奏及武打動作情節，華麗細緻而充滿香港回憶的場景，忠於原著的精彩角色，活現於大銀幕上。

《九龍城寨之圍城》發布首條電影宣傳片及海報，宣傳片甫開始便見到身形健碩的林峯（飾演陳洛軍）拿着火水罐、石油氣罐，穿梭於城寨的大街小巷、店舖、髮型屋，而擁有一頭卷髮加上造型潮爆的劉俊謙（飾演信一），則騎着電單車穿梭佈滿電線、水管的城寨窄巷。

繼而打到翻天覆地的動作場面，令觀眾目不轉睛，陳洛軍舞動雙鎚以一敵十，拗腰舉撻對手，高速瞓身擒敵，徒手力敵信一手刀攻擊。而胡子彤（飾演十二少）的360度揮動武士刀力抗圍攻，洪金寶（飾演大老闆）空手入白刃，繼而雙刀殺敵，張文傑（飾演四仔）施展閃電腿功。